На Марсе классно: вслед за Curiosity на Красную планету отправится новый ровер Mars 2020
Ровер Mars 2020 был сконструирован и успешно прошел испытания в лаборатории Jet Propulsion в Пасадене. Запуск с мыса Канаверал намечен в окно с 17 июля 2020 до 5 августа 2020. Аппарат достигнет Марса 18 февраля 2021 года.
Дизайн Mars 2020 позаимствовал у предшественника — Curiosity. Ровер также оснащен шестью колесами для перемещения по каменистой местности. На его борту размещены 23 камеры, 2 прибора для улавливания марсианских ветров и лазеры для химического анализа. Mars 2020 оснащен миниатюрным ядерным реактором и дрелью для забора открытых образцов горных пород. Аппарат сможет преодолевать около 180 метров в марсианский день (24 часа 37 минут).
Данные, полученные ровером Mars 2020, пригодятся для четырех долгосрочных целей NASA по изучению Красной планеты:
- Определить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе;
- Охарактеризовать марсианский климат;
- Охарактеризовать геологическое строение Марса;
- Подготовиться к исследованию планеты человеком.
По заверениям NASA, собранные образцы будут находиться на поверхности планеты пока их не заберет будущая миссия, намеченная на 2026 год. Образцы достигнут Земли в течение десятилетия.
Get a closer look at #Mars2020 media day, the spacecraft and experts from the team. https://t.co/aPno93v1wd— NASA JPL (@NASAJPL) December 27, 2019
More event photos are available at https://t.co/693L9EzM5H pic.twitter.com/TmB1nWD2ei
Mars 2020 высадится в длинной высохшей дельте Е́зеро — высохшим озером глубиной около 450 метров. 3,5 миллиарда лет назад оно было связано с сетью рек. Ширина оставшегося кратера составляет 48 километров, и эксперты надеются, что на этой местности сохранились древние органические молекулы.
Ровер пробудет на планете по меньшей мере один марсианский год (687 земных дней). Такой же срок эксплуатации был запланирован и для Curiosity, достигшего Марса в 2012 году, но работающего до сих пор.