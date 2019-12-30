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Космос

На Марсе классно: вслед за Curiosity на Красную планету отправится новый ровер Mars 2020

30 декабря 2019
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Посадка Curiosity на Марс в художественном представлении
Фото: NASA/JPL-Caltech
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Тестирование Mars 2020
Фото: NASA/JPL-Caltech
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Mars 2020
Фото: NASA/JPL-Caltech
Mars 2020
Mars 2020
Фото: NASA/JPL-Caltech
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Сравнение Curiosity и Mars 2020
Фото: NASA/JPL-Caltech
Он отправится на Марс в 2020 году.

Ровер Mars 2020 был сконструирован и успешно прошел испытания в лаборатории Jet Propulsion в Пасадене. Запуск с мыса Канаверал намечен в окно с 17 июля 2020 до 5 августа 2020. Аппарат достигнет Марса 18 февраля 2021 года.

Дизайн Mars 2020 позаимствовал у предшественника — Curiosity. Ровер также оснащен шестью колесами для перемещения по каменистой местности. На его борту размещены 23 камеры, 2 прибора для улавливания марсианских ветров и лазеры для химического анализа. Mars 2020 оснащен миниатюрным ядерным реактором и дрелью для забора открытых образцов горных пород. Аппарат сможет преодолевать около 180 метров в марсианский день (24 часа 37 минут).

«Мы ищем древнюю микробную жизнь, [возникшую] миллиарды лет назад, когда Марс был куда больше похож на Землю. Тогда на поверхности планеты была теплая вода, более плотная атмосфера и магнитное поле. Из-за этого Марс был куда благоприятнее для простой одноклеточной жизни, развивавшейся в то время на Земле», — Мэтт Уоллес, заместитель руководителя миссии.
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Данные, полученные ровером Mars 2020, пригодятся для четырех долгосрочных целей NASA по изучению Красной планеты:

  1. Определить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе;
  2. Охарактеризовать марсианский климат;
  3. Охарактеризовать геологическое строение Марса;
  4. Подготовиться к исследованию планеты человеком.

По заверениям NASA, собранные образцы будут находиться на поверхности планеты пока их не заберет будущая миссия, намеченная на 2026 год. Образцы достигнут Земли в течение десятилетия.

«Я считаю, что это [миссия Mars 2020] — первая предтеча вылета человека на Марс», — Мэтт Уоллес.

Mars 2020 высадится в длинной высохшей дельте Е́зеро — высохшим озером глубиной около 450 метров. 3,5 миллиарда лет назад оно было связано с сетью рек. Ширина оставшегося кратера составляет 48 километров, и эксперты надеются, что на этой местности сохранились древние органические молекулы.

Ровер пробудет на планете по меньшей мере один марсианский год (687 земных дней). Такой же срок эксплуатации был запланирован и для Curiosity, достигшего Марса в 2012 году, но работающего до сих пор.