На Марсе классно: вслед за Curiosity на Красную планету отправится новый ровер Mars 2020

Ровер Mars 2020 был сконструирован и успешно прошел испытания в лаборатории Jet Propulsion в Пасадене. Запуск с мыса Канаверал намечен в окно с 17 июля 2020 до 5 августа 2020. Аппарат достигнет Марса 18 февраля 2021 года.

Дизайн Mars 2020 позаимствовал у предшественника — Curiosity. Ровер также оснащен шестью колесами для перемещения по каменистой местности. На его борту размещены 23 камеры, 2 прибора для улавливания марсианских ветров и лазеры для химического анализа. Mars 2020 оснащен миниатюрным ядерным реактором и дрелью для забора открытых образцов горных пород. Аппарат сможет преодолевать около 180 метров в марсианский день (24 часа 37 минут).