На Марсе обнаружили гигантский ударный кратер

Ученые говорят, что он наполнен водяным льдом.

ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) – совместная миссия Европейского космического агентства (ЕSА) и российского космического агентства «Роскосмос» – изучает Марс с орбиты, облетает планету и собирает данные о ее разреженной атмосфере. Но эта орбитальная точка обзора также позволяет TGO видеть Марс сверху, делая снимки с помощью системы цветного и стереофонического изображения поверхности (CaSSIS).

На недавно опубликованном изображении, которое сделано орбитальным аппаратом 13 июня 2021 года на северных равнинах Ацидалийской равнины, исследователи обнаружили на поверхности Красной планеты образование, напоминающее пень от дерева с концентрическими кольцами. Это оказалось углубление, представляющее собой ледяной ударный кратер.

Хотя кольца кратера (к сожалению) не свидетельствуют о его возрасте, эти узоры могут помочь исследователям лучше понять, из чего состоит его структура и что происходило на Марсе на протяжении всей его истории.

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Ученые говорят, что кратер заполнен отложениями, богатыми водяным льдом. Они считают, что эти отложения осели в ударном кратере из-за того, что со временем изменился наклон или ось вращения планеты. Наклон планеты всегда вызывает сезонные изменения, а ведь наклон Марса с течением времени довольно сильно изменился по сравнению с наклоном Земли. В древности наклон планеты позволил бы отложениям водяного льда формироваться на более низких широтах, чем это возможно сегодня.

Астрономы считают, что кольца и трещины кратера являются результатом смены времен года и температуры, в результате чего материал в кратере расширяется и сжимается в зависимости от жары и холода.

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