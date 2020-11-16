На Марсе обнаружили тройной ударный кратер

Астрономы обнаружили свидетельство бурного прошлого Красной планеты, которая подвергалась активной бомбардировке метеоритами на протяжении своей истории длиной 4,6 миллиарда лет.
Сегодня поверхность Марса покрыта не менее чем 43 тысячами ударных кратеров диаметром более 5 километров.
В древнем марсианском нагорье Ноахис Терра — регионе, сильно пострадавшем примерно 4 миллиарда лет назад — астрономы заметили тройной ударный кратер, состоящий из трех перекрывающихся бассейнов.
Эти образования уступают в размерах другим кратерам в Ноахис Терра, некоторые из которых достигают почти 140 километров в диаметре. Самый большой из трех ударных кратеров имеет размер 45 километров в поперечнике, а меньший из них — 28 километров.
Исследователи не готовы ответить на вопрос, образовался ли тройной кратер в результате одного столкновения, или это последствия трех разных событий. Метеорит мог разбиться на три части, прежде чем удариться о поверхность.
В 2015 году астрономы заметили похожий тройной кратер в Elysium Planitia недалеко от экватора Марса (на изображении внизу). Тогда исследователи предположили, что это могло произойти из-за распада астероида в атмосфере или из-за меньшего астероида, вращающегося вокруг большой двойной пары.
«Другим объяснением может быть совпадение. В разные моменты времени три отдельных удара могли поразить поверхность Марса в этом месте, создав аккуратное наложение кратеров совершенно случайно», — говорится в пресс-релизе Европейского космического агентства.
Учитывая, насколько сильно когда-то подвергался бомбардировкам этот регион Марса, эксперты говорят, что это более вероятная возможность, хотя вряд ли более интересная.
С другой стороны, если тройной кратер сформировался в результате одного события, это говорит о том, что 4 миллиарда лет назад атмосфера Марса была значительно более толстой, что подразумевает, что планета была более теплой и влажной.
Подобно другим кратерам в этом регионе, в тройном кратере видны сплющенные края и неглубокие полы. Некоторые из его следов даже предполагают ледниковый поток, который, возможно, помог смягчить почву под ним, постепенно заполняя углубление по мере таяния льда.
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