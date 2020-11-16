На Марсе обнаружили тройной ударный кратер

«Другим объяснением может быть совпадение. В разные моменты времени три отдельных удара могли поразить поверхность Марса в этом месте, создав аккуратное наложение кратеров совершенно случайно», — говорится в пресс-релизе Европейского космического агентства.

Учитывая, насколько сильно когда-то подвергался бомбардировкам этот регион Марса, эксперты говорят, что это более вероятная возможность, хотя вряд ли более интересная.

С другой стороны, если тройной кратер сформировался в результате одного события, это говорит о том, что 4 миллиарда лет назад атмосфера Марса была значительно более толстой, что подразумевает, что планета была более теплой и влажной.

Подобно другим кратерам в этом регионе, в тройном кратере видны сплющенные края и неглубокие полы. Некоторые из его следов даже предполагают ледниковый поток, который, возможно, помог смягчить почву под ним, постепенно заполняя углубление по мере таяния льда.

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