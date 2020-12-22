На Марсе разглядели символы Рождества: ангела с нимбом и сердце

На новых снимках Марса, сделанных в районе Южного полюса, можно разглядеть очертания праздничных фигур – сердца и летящего ангела с распростертыми за спиной крыльями.

«На этом изображении, полученном стереокамерой высокого разрешения Mars Express, можно увидеть четкие крылья взмывающей вверх и за пределы кадра ангельской фигуры. А справа от центра находится большое сердце», — говорится в сообщении на сайте ESA.

Фотогарфия была сделана чуть севернее Южного полюса Красной планеты, который зимой покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 миллиона кубических километров. Около 12% всего льда составляет водяной лед, а остальное представляет собой затвердевший диоксид углерода.

Однако изображение было сделано в разгар лета в южном полушарии. В это время лед из диоксида углерода сублимируется и обнажает большие участки поверхности планеты, которые и видны на изображениях Mars Express. Красные пятна состоят главным образом из песков, богатых темными породообразующими минералами, которые также встречаются на Земле — пироксеном и оливином.

Голова и нимб «ангела» образованы ударным кратером от метеорита, обнажившим многочисленные слоистые отложения, составляющие южный полярный регион, сообщает ESA. Эти подповерхностные слои можно увидеть и в других областях, где поверхность также была нарушена. Они четко идентифицируются на соответствующем топографическом изображении из-за их особенно низкой высоты и намекают на долгую, сложную и интересную историю этой части Марса.