На Марсе впервые обнаружили галогенный газ
В 2018 году ученые наблюдали на Марсе гигантскую песчаную бурю, которая позволила сделать неожиданное открытие. Trace Gas Orbiter — орбитальный аппарат миссии ExoMars — обнаружил на планете следы хлористого водорода, который раньше на Марсе никогда не наблюдался.
Теперь исследователи представили версию о том, как газ мог попасть на Красную планету.
Ученые внимательно следят за газами в атмосфере Марса, которые содержат хлор, так как они могли бы подтвердить, что планета вулканически активна. Однако, если хлористый водород был произведен в результате вулканической активности, его количество должно было бы увеличиваться в конкретном регионе и сопровождаться другими вулканическими газами.
Однако в данном случае хлороводород присутствовал как в северном, так и в южном полушариях марса и не сопровождался появлением других вулканических газов.
Это говорит о том, что газ производился каким-то другим способом, и у нас на Земле есть аналогичные процессы, которые могут помочь понять, что это могло быть.
На нашей планете производство хлороводорода включает в себя многоступенчатый процесс, требующий нескольких ключевых ингредиентов. В первую очередь необходим хлорид натрия (это обычная соль), оставшийся от процессов испарения. На Марсе есть достаточное количество соли — считается, что это остатки древних соляных озер. В результате пыльной бури хлорид натрия выбрасывается в атмосферу.
Кроме того, на Марсе есть полярные ледяные шапки, которые при нагревании летом сублимируются. Когда образующийся водяной пар смешивается с солью, в результате реакции выделяется хлор, который затем вступает в реакцию с образованием хлористого водорода.
Эта модель подтверждается обнаружением хлористого водорода в следующем пыльном сезоне (2019 года), который команда все еще анализирует. Будущие и текущие наблюдения помогут составить более полную картину циклов этого процесса.
Дальнейшие лабораторные эксперименты, моделирование и симуляция помогут ученым исключить или подтвердить потенциальные механизмы выброса хлористого водорода в атмосферу Марса.
До этого момента было известно о существовании хлороводорода (HCl) на Земле и Венере. На нашей планете он попадает в воздух из моря, когда частицы морских солей превращаются в аэрозоль. На Венере он распадается в атмосфере под действием солнечного света и становится одним из главных факторов стабильности углекислотной атмосферы.
Trace Gas Orbiter, обнаруживший хлороводород на Марсе, создан по программе ExoMars специалистами Европейского космического агентства. Два из четырех научных приборов разработаны в Институте космических исследований РАН. Главная задача аппарата — изучение малых газовых составляющих в атмосфере Марса.
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