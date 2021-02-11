На Марсе впервые обнаружили галогенный газ

Ученые внимательно следят за газами в атмосфере Марса, которые содержат хлор, так как они могли бы подтвердить, что планета вулканически активна. Однако, если хлористый водород был произведен в результате вулканической активности, его количество должно было бы увеличиваться в конкретном регионе и сопровождаться другими вулканическими газами.

Однако в данном случае хлороводород присутствовал как в северном, так и в южном полушариях марса и не сопровождался появлением других вулканических газов.

Это говорит о том, что газ производился каким-то другим способом, и у нас на Земле есть аналогичные процессы, которые могут помочь понять, что это могло быть.

На нашей планете производство хлороводорода включает в себя многоступенчатый процесс, требующий нескольких ключевых ингредиентов. В первую очередь необходим хлорид натрия (это обычная соль), оставшийся от процессов испарения. На Марсе есть достаточное количество соли — считается, что это остатки древних соляных озер. В результате пыльной бури хлорид натрия выбрасывается в атмосферу.