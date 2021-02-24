На марсианском метеорите вырастили бактерии

В качестве микроба ученые выбрали железобактерию Metallosphaera sedula — термоацидофильную архею, обитающую в горячих и кислых вулканических источниках. Бактерию поместили на марсианский минерал и отправили в биореактор, в котором она подвергалась нагреванию и насыщению углекислым газом.

Команда использовала микроскопию, чтобы наблюдать как микроб использует и преобразовывает материал минерала для роста клеток, оставляя после себя биоминеральные отложения.