На марсианском метеорите вырастили бактерии

Астробиологи из Венского университета измельчили небольшой кусочек марсианского метеорита «Черная красавица» и использовали его для выращивания экстремофильных микробов. Это дало ученым новые биосигнатуры, которые они могут использовать для поиска признаков древней жизни в коре Марса.
В качестве микроба ученые выбрали железобактерию Metallosphaera sedula — термоацидофильную архею, обитающую в горячих и кислых вулканических источниках. Бактерию поместили на марсианский минерал и отправили в биореактор, в котором она подвергалась нагреванию и насыщению углекислым газом.
Команда использовала микроскопию, чтобы наблюдать как микроб использует и преобразовывает материал минерала для роста клеток, оставляя после себя биоминеральные отложения.
По словам исследователей, это может дать бесценные данные для поиска древней жизни на Марсе. Ровер Perseverance, который на прошлой неделе прибыл на Красную планету, будет искать именно такие биознаки. Теперь, когда астробиологи знают, как выглядят кристаллические отложения M. sedula, им может быть легче идентифицировать потенциально похожие образцы с Марса.