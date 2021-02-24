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Космос

На марсианском метеорите вырастили бактерии

National Geographic Россия
24 февраля 2021
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Это поможет в идентификации биознаков на самой Красной планете.

Астробиологи из Венского университета измельчили небольшой кусочек марсианского метеорита «Черная красавица» и использовали его для выращивания экстремофильных микробов. Это дало ученым новые биосигнатуры, которые они могут использовать для поиска признаков древней жизни в коре Марса.

«„Черная красавица“ — одно из самых редких веществ на Земле. Это уникальная марсианская брекчия, образованная различными частями марсианской коры (возраст некоторых из которых составляет 4,42 ± 0,07 миллиарда лет) и выброшенная миллионы лет назад с поверхности Марса <…> Нам пришлось выбрать довольно смелый подход — раздробить несколько граммов драгоценного марсианского камня, чтобы воссоздать возможный вид самой ранней и простейшей формы жизни Марса», — Тетьяна Милоевич, соавтор исследования.

В качестве микроба ученые выбрали железобактерию Metallosphaera sedula — термоацидофильную архею, обитающую в горячих и кислых вулканических источниках. Бактерию поместили на марсианский минерал и отправили в биореактор, в котором она подвергалась нагреванию и насыщению углекислым газом.

Команда использовала микроскопию, чтобы наблюдать как микроб использует и преобразовывает материал минерала для роста клеток, оставляя после себя биоминеральные отложения.

«Выросший на материале марсианской коры микроб образовал прочную минеральную капсулу, состоящую из комплексных фосфатов железа, марганца и алюминия. Помимо массивной инкрустации клеточной поверхности, мы наблюдали внутриклеточное образование кристаллических отложений очень сложной природы (оксиды Fe, Mn, смешанные силикаты Mn). Это отличительные уникальные особенности роста на брекчии, которые мы не наблюдали ранее при культивировании этого микроба на земных минеральных источниках и каменном хондритовом метеорите», — Тетьяна Милоевич.

По словам исследователей, это может дать бесценные данные для поиска древней жизни на Марсе. Ровер Perseverance, который на прошлой неделе прибыл на Красную планету, будет искать именно такие биознаки. Теперь, когда астробиологи знают, как выглядят кристаллические отложения M. sedula, им может быть легче идентифицировать потенциально похожие образцы с Марса.

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