На МКС обнаружены неизвестные науке микробы

Исследователи из США и Индии, работающие с NASA, обнаружили четыре штамма бактерий, обитающих в разных местах на МКС, три из которых до сих пор были полностью неизвестны науке.
Три из четырех штаммов были выделены еще в 2015 и 2016 годах: один был обнаружен на верхней панели исследовательских станций МКС, второй — в куполе, третий — на поверхности обеденного стола; четвертый был обнаружен в старом фильтре HEPA (вид воздушного фильтра высокой эффективности), возвращенном на Землю в 2011 году.
Все четыре штамма принадлежат к семейству бактерий, обнаруживаемых в почве и пресной воде; они участвуют в фиксации азота, росте растений и могут помочь остановить патогенные микроорганизмы растений.
Один из штаммов был идентифицирован как известный вид под названием Methylorubrum rhodesianum. Остальные три были секвенированы, и все они оказались принадлежащими к одному и тому же, ранее не идентифицированному виду. Штаммы были названы IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5.
Команда, возглавляемая генетиком из Университета Южной Калифорнии Свати Биджлани, предложила назвать новый вид Methylobacterium ajmalii в честь Аджмала Хана, известного индийского ученого в области биоразнообразия. Эта новая находка тесно связана с уже известным видом под названием M. indicum.
Учитывая, что эти микробы могут выжить в суровых условиях МКС, команда провела генетический анализ четырех штаммов, чтобы найти гены, которые могут быть использованы для содействия росту растений.
«Полная совокупность геномных последовательностей этих трех штаммов МКС, представленная здесь, позволит провести сравнительную геномную характеристику изолятов МКС с земными аналогами в будущих исследованиях.
Это еще больше поможет в выявлении генетических детерминант, которые потенциально могут нести ответственность за рост растений в условиях микрогравитации и внести вклад в развитие самодостаточных сельскохозяйственных культур для долгосрочных космических полетов в будущем», — пишут авторы работы.
Исследователи обнаружили, что один из штаммов — IF7SW-B2T — имеет многообещающие гены, участвующие в росте растений, в том числе ген фермента, необходимого для цитокинина, который способствует делению клеток в корнях и побегах.
Исследователи признают, что они едва прикоснулись к микробному разнообразию на космической станции. На МКС уже собрано около 1000 образцов, но они все еще ожидают возвращения на Землю.