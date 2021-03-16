На МКС обнаружены неизвестные науке микробы

Исследователи из США и Индии, работающие с NASA, обнаружили четыре штамма бактерий, обитающих в разных местах на МКС, три из которых до сих пор были полностью неизвестны науке.

Три из четырех штаммов были выделены еще в 2015 и 2016 годах: один был обнаружен на верхней панели исследовательских станций МКС, второй — в куполе, третий — на поверхности обеденного стола; четвертый был обнаружен в старом фильтре HEPA (вид воздушного фильтра высокой эффективности), возвращенном на Землю в 2011 году.

Все четыре штамма принадлежат к семейству бактерий, обнаруживаемых в почве и пресной воде; они участвуют в фиксации азота, росте растений и могут помочь остановить патогенные микроорганизмы растений.