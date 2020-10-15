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Космос

На МКС отказала одна из систем получения кислорода

National Geographic Россия
15 октября 2020
МКС
Фото: NASA
Поломка произошла в российском модуле «Звезда».

Система «Электрон-ВМ», которая позволяет получать экипажу Международной космической станции (МКС) кислород, вышла из строя. Об этом 14 октября доложил один из космонавтов Центру управления полетами (ЦУП).

В ЦУП сообщили, что будут разбираться с этой ситуацией 15 октября. 

Система «Электрон-ВМ» работает на станции с момента ее создания. Ее разработчиком является «НИИхиммаш». Система способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час. В апреле 2010 года экипажу МКС потребовалось несколько дней, чтобы починить поломку этой системы.

Принцип действия системы основан на электролизе воды со щелочным электролитом в проточном электролизере, после чего происходит разделение газожидкостной смеси.

На станции имеются запасы кислорода, также в американском модуле «Транквилити» есть своя система генерации кислорода.

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В августе стало известно об утечке воздуха на МКС. После проверки всех модулей станции выяснилось, что утечка произошла в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Заклейка сварочных швов скотчем не устранила утечку.

14 октября на МКС прибыл новый экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Они доставили на станцию новое оборудование для поиска места утечки воздуха, а также герметический материал. 

 

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