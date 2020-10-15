На МКС отказала одна из систем получения кислорода

Система «Электрон-ВМ», которая позволяет получать экипажу Международной космической станции (МКС) кислород, вышла из строя. Об этом 14 октября доложил один из космонавтов Центру управления полетами (ЦУП).

В ЦУП сообщили, что будут разбираться с этой ситуацией 15 октября.

Система «Электрон-ВМ» работает на станции с момента ее создания. Ее разработчиком является «НИИхиммаш». Система способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час. В апреле 2010 года экипажу МКС потребовалось несколько дней, чтобы починить поломку этой системы.

Принцип действия системы основан на электролизе воды со щелочным электролитом в проточном электролизере, после чего происходит разделение газожидкостной смеси.

На станции имеются запасы кислорода, также в американском модуле «Транквилити» есть своя система генерации кислорода.