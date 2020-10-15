На МКС отказала одна из систем получения кислорода

Система «Электрон-ВМ», которая позволяет получать экипажу Международной космической станции (МКС) кислород, вышла из строя. Об этом 14 октября доложил один из космонавтов Центру управления полетами (ЦУП).
В ЦУП сообщили, что будут разбираться с этой ситуацией 15 октября.
Система «Электрон-ВМ» работает на станции с момента ее создания. Ее разработчиком является «НИИхиммаш». Система способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час. В апреле 2010 года экипажу МКС потребовалось несколько дней, чтобы починить поломку этой системы.
Принцип действия системы основан на электролизе воды со щелочным электролитом в проточном электролизере, после чего происходит разделение газожидкостной смеси.
На станции имеются запасы кислорода, также в американском модуле «Транквилити» есть своя система генерации кислорода.
В августе стало известно об утечке воздуха на МКС. После проверки всех модулей станции выяснилось, что утечка произошла в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Заклейка сварочных швов скотчем не устранила утечку.
14 октября на МКС прибыл новый экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Они доставили на станцию новое оборудование для поиска места утечки воздуха, а также герметический материал.