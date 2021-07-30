На МКС произошло ЧП из-за внезапного включения двигателей пристыковавшегося модуля «Наука»

У российского модуля «Наука» спустя несколько часов после стыковки с Международной космической станцией (МКС) внезапно включились двигатели. Это привело к изменению положения станции в пространстве.

Как сообщили в NASA, незапланированное включение двигателей модуля «Наука» произошло в четверг в 19:45 по московскому времени. В результате МКС развернулась на 45 градусов.

Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей «Науки», экипажу пришлось включить двигатели служебного модуля «Звезда», а также двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

В настоящее время ситуация стабильна, однако из-за инцидента NASA отложило на сутки запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля. Также на сутки отложено открытие переходных люков в причаливший модуль.