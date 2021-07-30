На МКС произошло ЧП из-за внезапного включения двигателей пристыковавшегося модуля «Наука»

У российского модуля «Наука» спустя несколько часов после стыковки с Международной космической станцией (МКС) внезапно включились двигатели. Это привело к изменению положения станции в пространстве.
Как сообщили в NASA, незапланированное включение двигателей модуля «Наука» произошло в четверг в 19:45 по московскому времени. В результате МКС развернулась на 45 градусов.
Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей «Науки», экипажу пришлось включить двигатели служебного модуля «Звезда», а также двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».
В настоящее время ситуация стабильна, однако из-за инцидента NASA отложило на сутки запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля. Также на сутки отложено открытие переходных люков в причаливший модуль.
В NASA также сообщили, что не зафиксировали никаких повреждений Международной космической станции. По данным агентства, не почувствовал их и экипаж МКС: все изменения фиксировала автоматика на Земле. При этом Монталбано отметил, что незапланированное включение двигателей у стыковочных модулей происходит не впервые.
Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода его в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, а также второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.