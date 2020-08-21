На МКС снова произошла утечка воздуха

Международная космическая станция каждый день теряет небольшое количество воздуха, за которым следует тщательный мониторинг, чтобы поддерживать приемлемое атмосферное давление и выявлять утечки. Однако в четверг, 20 августа, скорость потери воздуха на станции превысила уровень, который можно объяснить повседневной работой МКС.

Центр управления полетами NASA впервые заметил что-то неладное в сентябре 2019 года, но увеличение утечки воздуха было незначительным и недостаточным, чтобы вызвать серьезные опасения. Теперь эта скорость увеличилась, и для возобновления нормальной работы необходимо найти источник утечки.

Нынешнему экипажу МКС ничего не угрожает, но астронавту NASA Крису Кэссиди и космонавтам «Роскосмоса» Ивану Вагнеру и Анатолию Иванишину придется провести выходные в служебном модуле «Звезда», пока Центр управления полетами ищет источник утечки.