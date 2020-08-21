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Космос

На МКС снова произошла утечка воздуха

Михаил Сысоев
21 августа 2020
МКС
Фото: Wikimedia Commons
Последний раз такое происходило два года назад.

Международная космическая станция каждый день теряет небольшое количество воздуха, за которым следует тщательный мониторинг, чтобы поддерживать приемлемое атмосферное давление и выявлять утечки. Однако в четверг, 20 августа, скорость потери воздуха на станции превысила уровень, который можно объяснить повседневной работой МКС. 

Центр управления полетами NASA впервые заметил что-то неладное в сентябре 2019 года, но увеличение утечки воздуха было незначительным и недостаточным, чтобы вызвать серьезные опасения. Теперь эта скорость увеличилась, и для возобновления нормальной работы необходимо найти источник утечки. 

Нынешнему экипажу МКС ничего не угрожает, но астронавту NASA Крису Кэссиди и космонавтам «Роскосмоса» Ивану Вагнеру и Анатолию Иванишину придется провести выходные в служебном модуле «Звезда», пока Центр управления полетами ищет источник утечки.

«Все люки космической станции будут закрыты в эти выходные, чтобы диспетчеры миссий могли тщательно контролировать давление воздуха в каждом модуле. Испытание не представляет опасности для экипажа. Оно должно определить, в каком модуле уровень утечки выше нормы», — Марк Гарсия, представитель NASA.

Последняя утечка на МКС произошла два года назад, ее обнаружил наземный контроль 30 августа 2018 года. Тогда были приняты те же меры — экипаж переместился в российский сегмент, модули космической станции были опломбированы и исследовано их атмосферное давление. 

Процедура сузила поиск источника утечки до космического корабля «Союз», который в то время был временно прикреплен к модулю «Рассвет» МКС. В итоге было найдено двухмиллиметровое отверстие со следами сверла рядом с ним. Космонавты заклеили его герметиком, но причина появления отверстия неизвестна до сих пор. Комиссия «Роскосмоса» исключила, что корабль могли повредить на Земле.

В 2004 году утечку выявили на американском сегменте МКС. После долгих поисков астронавты обнаружили, что она идет из шланга на иллюминаторе модуля Destiny.

Во время уик-энда в модуле «Звезда» экипаж МКС продолжит выполнять свои обычные обязанности по мере возможностей. Как только утечка будет обнаружена в конкретном модуле, команда сможет выполнить более детальный поиск, чтобы найти точный источник утечки.

Посмотрите на снимок с МКС, запечатлевший сразу два волшебных земных явления.

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