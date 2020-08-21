На МКС снова произошла утечка воздуха

Международная космическая станция каждый день теряет небольшое количество воздуха, за которым следует тщательный мониторинг, чтобы поддерживать приемлемое атмосферное давление и выявлять утечки. Однако в четверг, 20 августа, скорость потери воздуха на станции превысила уровень, который можно объяснить повседневной работой МКС.
Центр управления полетами NASA впервые заметил что-то неладное в сентябре 2019 года, но увеличение утечки воздуха было незначительным и недостаточным, чтобы вызвать серьезные опасения. Теперь эта скорость увеличилась, и для возобновления нормальной работы необходимо найти источник утечки.
Нынешнему экипажу МКС ничего не угрожает, но астронавту NASA Крису Кэссиди и космонавтам «Роскосмоса» Ивану Вагнеру и Анатолию Иванишину придется провести выходные в служебном модуле «Звезда», пока Центр управления полетами ищет источник утечки.
Последняя утечка на МКС произошла два года назад, ее обнаружил наземный контроль 30 августа 2018 года. Тогда были приняты те же меры — экипаж переместился в российский сегмент, модули космической станции были опломбированы и исследовано их атмосферное давление.
Процедура сузила поиск источника утечки до космического корабля «Союз», который в то время был временно прикреплен к модулю «Рассвет» МКС. В итоге было найдено двухмиллиметровое отверстие со следами сверла рядом с ним. Космонавты заклеили его герметиком, но причина появления отверстия неизвестна до сих пор. Комиссия «Роскосмоса» исключила, что корабль могли повредить на Земле.
В 2004 году утечку выявили на американском сегменте МКС. После долгих поисков астронавты обнаружили, что она идет из шланга на иллюминаторе модуля Destiny.
Во время уик-энда в модуле «Звезда» экипаж МКС продолжит выполнять свои обычные обязанности по мере возможностей. Как только утечка будет обнаружена в конкретном модуле, команда сможет выполнить более детальный поиск, чтобы найти точный источник утечки.
Посмотрите на снимок с МКС, запечатлевший сразу два волшебных земных явления.