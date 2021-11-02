На МКС успешно вырастили зеленый перец и добавили его в тако

Космическое агентство отмечает, что первый урожай перца стал одним из самых сложных на сегодняшний день экспериментов со станционными растениями.

Перец, который удалось вырастить на МКС, является помесью перца чили под названием сандия, который произрастает на юге Нью-Мексико и перца чили ландрас из северной части штата. Сорт получил название «улучшенная Эспаньола». Сообщается, что этот вид перца можно употреблять как на зеленой, так и на красной стадии развития.

Этот перец растет на больших высотах и ​​имеет более короткий период роста, что делает его более подходящим для выращивания в космосе.

NASA уже выращивает на МКС китайскую и красную капусту, три вида салата и цветы циннии.