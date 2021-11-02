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Космос

На МКС успешно вырастили зеленый перец и добавили его в тако

National Geographic Россия
02 ноября 2021
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Фото: Megan McArthur
В дегустации принял участие весь экипаж Международной космической станции.

Астронавт NASA Меган МакАртур, одна из семи членов экипажа, которые в настоящее время живут и работают на Международной космической станции (МКС), приготовила космический тако, используя первый в истории выращенный в условиях нулевой гравитации перец, а также фахитос с говядиной, восстановленные помидоры и артишоки.

Кроме того, астронавты протестировали образцы красного и зеленого перца на вкус и оставили свои отзывы в рамках будущей научной работы.

«Исследование включало микробный анализ для улучшения понимания взаимодействия растений и микробов в космосе, а также оценку экипажем вкуса, текстуры и питательной ценности первых перцев, выращенных в космосе.

Исследования развития плодов в условиях микрогравитации ограничены, и исследователи отметили более низкое развитие плодов по сравнению с наземными наблюдениями в этом эксперименте по причинам, которые на данный момент не полностью поняты», — говорится в сообщении NASA.

Космическое агентство отмечает, что первый урожай перца стал одним из самых сложных на сегодняшний день экспериментов со станционными растениями.

Перец, который удалось вырастить на МКС, является помесью перца чили под названием сандия, который произрастает на юге Нью-Мексико и перца чили ландрас из северной части штата. Сорт получил название «улучшенная Эспаньола». Сообщается, что этот вид перца можно употреблять как на зеленой, так и на красной стадии развития.

Этот перец растет на больших высотах и ​​имеет более короткий период роста, что делает его более подходящим для выращивания в космосе.

NASA уже выращивает на МКС китайскую и красную капусту, три вида салата и цветы циннии.

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