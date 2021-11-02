На МКС успешно вырастили зеленый перец и добавили его в тако

Астронавт NASA Меган МакАртур, одна из семи членов экипажа, которые в настоящее время живут и работают на Международной космической станции (МКС), приготовила космический тако, используя первый в истории выращенный в условиях нулевой гравитации перец, а также фахитос с говядиной, восстановленные помидоры и артишоки.
Кроме того, астронавты протестировали образцы красного и зеленого перца на вкус и оставили свои отзывы в рамках будущей научной работы.
Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021
«Исследование включало микробный анализ для улучшения понимания взаимодействия растений и микробов в космосе, а также оценку экипажем вкуса, текстуры и питательной ценности первых перцев, выращенных в космосе.
Исследования развития плодов в условиях микрогравитации ограничены, и исследователи отметили более низкое развитие плодов по сравнению с наземными наблюдениями в этом эксперименте по причинам, которые на данный момент не полностью поняты», — говорится в сообщении NASA.
Happy pepper picking day aboard the @Space_Station!🌶️Today @Astro_Sabot gets the honor of harvesting the station’s first crop of chile peppers as a part of the Plant Habitat-04 study, one of the most challenging station plant experiments to date. https://t.co/f1LHkidhFn pic.twitter.com/dim8uHNZbs— ISS Research (@ISS_Research) October 29, 2021
Космическое агентство отмечает, что первый урожай перца стал одним из самых сложных на сегодняшний день экспериментов со станционными растениями.
Перец, который удалось вырастить на МКС, является помесью перца чили под названием сандия, который произрастает на юге Нью-Мексико и перца чили ландрас из северной части штата. Сорт получил название «улучшенная Эспаньола». Сообщается, что этот вид перца можно употреблять как на зеленой, так и на красной стадии развития.
Этот перец растет на больших высотах и имеет более короткий период роста, что делает его более подходящим для выращивания в космосе.
NASA уже выращивает на МКС китайскую и красную капусту, три вида салата и цветы циннии.