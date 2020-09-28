На МКС возобновили поиски источника утечки воздуха

Небольшая утечка воздуха на Международной космической станции была обнаружена еще в сентябре 2019 года, однако ее признали несущественной, поэтому никаких мер по выявлению источника утечки предпринято не было.

Однако летом 2020 года темпы утечки выросли. В конце августа три члена экипажа на борту станции — астронавт NASA Крис Кэссиди и космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер — переместились в служебный модуль «Звезда», закрыв люки во все остальные секции, чтобы Центр управления полетами проверил их на герметичность.

После проверки данных утечку в этих секциях не нашли. Осталось лишь два модуля, которые могли дать утечку: те, которые экипаж не проверял, поскольку находился внутри них, наблюдая за остальной частью станции.

Помимо модуля «Звезда», это другой мини-исследовательский модуль (МИМ-2) «Поиск», который служит портом для стыковки космических кораблей и местом, где члены экипажа готовятся к выходу в открытый космос.