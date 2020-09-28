На МКС возобновили поиски источника утечки воздуха

Небольшая утечка воздуха на Международной космической станции была обнаружена еще в сентябре 2019 года, однако ее признали несущественной, поэтому никаких мер по выявлению источника утечки предпринято не было.
Однако летом 2020 года темпы утечки выросли. В конце августа три члена экипажа на борту станции — астронавт NASA Крис Кэссиди и космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер — переместились в служебный модуль «Звезда», закрыв люки во все остальные секции, чтобы Центр управления полетами проверил их на герметичность.
После проверки данных утечку в этих секциях не нашли. Осталось лишь два модуля, которые могли дать утечку: те, которые экипаж не проверял, поскольку находился внутри них, наблюдая за остальной частью станции.
Помимо модуля «Звезда», это другой мини-исследовательский модуль (МИМ-2) «Поиск», который служит портом для стыковки космических кораблей и местом, где члены экипажа готовятся к выходу в открытый космос.
Он добавил, что NASA и «Роскосмос» работают над поиском «окна возможностей» для проверки оставшихся модулей на предмет утечек — либо путем поиска способа для членов экипажа безопасно изолировать непроверенные модули, либо с помощью специализированных детекторов, которые не требуют герметизации секций.
Хьюот отметил, что «экипажу ничего не угрожает», и на МКС есть достаточно воздуха для управления и поддержания нормальной окружающей среды.
«Звезда» — это не единственный модуль жизнеобеспечения на станции. На американской стороне МКС также есть полностью функционирующая система жизнеобеспечения с генераторами кислорода, кухней и системами питьевой воды.
Таким образом, теоретически члены экипажа могли оставаться на стороне США при проведении дальнейших испытаний. Проблема, однако, в том, что «Звезда» напрямую подключается к космическому кораблю «Союз», который прикреплен к МКС и который астронавты и космонавты могут использовать для возвращения на Землю.
Таким образом, закрытие люков модуля и проверка его на утечки затруднили бы Иванишину, Кэссиди и Вагнеру быстрый доступ к «Союзу» в случае чрезвычайной ситуации.
Однако есть небольшая вероятность, что более ранние тесты на утечку что-то упустили. Поэтому в четверг члены экипажа на всякий случай использовали ультразвуковой течеискатель для проверки нескольких окон, клапанов и уплотнений в ранее протестированных модулях. Инструмент измеряет шум, вызванный «турбулентным потоком воздуха» — в данном случае утечкой воздуха, которая слишком тиха для людей.
Экипаж проверил окна в секции «Кибо» с американской стороны, а также несколько других окон с российской стороны. Инженеры на Земле проанализируют полученные данные в ближайшие дни.
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