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Космос

На МКС вскоре запустят модуль «Наука» вместе с уникальной роботизированной рукой

National Geographic Россия
08 июля 2021
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Роботизированная рука вместе с космонавтом МКС в представлении художника
Фото: ESA
Два долгосрочных проекта близки к реализации.

Модуль «Наука» должен пристыковаться к Международной космической станции на место модуля «Пирс», который планируется затопить 23 июля. Запуск запланирован на 17:54 (мск) с площадки № 200 космодрома Байконур. Полет «Науки» к МКС займет восемь суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля «Звезда» намечена на 29 июля, сообщили в Роскосмосе.

«Науку» начали разрабатывать в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублер в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. С тех пор старт ежедневно откладывался.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет и каюту для третьего члена экипажа.

Еще одним важнейшим инструментом, который будет доставлен на МКС станет новый роботизированный манипулятор, разработанный Европейским космическим агентством (ESA) и нидерландской компанией Airbus Defense & Space. Европейская роботизированная рука (ERA) обладает множеством впечатляющих функций, в том числе способность работать автономно и передвигаться по внешней обшивке МКС там, где это необходимо.

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ESA Схема устройства роботизированной руки

Проект по созданию роботизированной руки стартовал еще в 1985 году, но, как отмечают в ESA, сталкивался с бесчисленными техническими и программными проблемами.

Рука, оснащенная семью суставами (по одному в локте и по три на каждом запястье), имеет длину 11,3 метра и вылет 9,7 метра. Устройство для двуручного управления имеет симметричный дизайн, поэтому у руки формально нет низа и верха. При весе 630 кг, благодаря своей легкой конструкции из алюминия и углеродного волокна, ERA может перемещать и устанавливать элементы массой до восьми тонн. Точность манипулятора составляет до 5 мм.

Универсальной рукой могут дистанционно управлять астронавты или космонавты МКС, независимо от того, находятся ли они внутри или за пределами станции. ERA имеет собственный внутренний компьютер и может выполнять задачи полностью или частично автономно. Кончик каждой руки похож на швейцарский армейский нож, оснащенный электрической розеткой, шиной данных, видеолинией и вращающимся приводом.

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Роботизированная рука готова к отправке на МКС
Фото: ESA
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Схема МКС
Фото: ESA

Экипаж МКС будет использовать руку для перемещения полезных нагрузок, установки солнечных батарей, транспортировки космонавтов, выходящих в открытый космос, с места на место, осмотра станции с помощью инфракрасных камер и, как правило, оказания помощи в работе за пределами станции.

На МКС уже установлены два роботизированных манипулятора: 17-метровый Canadarm2 и японская экспериментальная система удаленных манипуляторов (JEMRMS), но эти инструменты не могут достичь российского сегмента.

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