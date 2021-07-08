На МКС вскоре запустят модуль «Наука» вместе с уникальной роботизированной рукой

Модуль «Наука» должен пристыковаться к Международной космической станции на место модуля «Пирс», который планируется затопить 23 июля. Запуск запланирован на 17:54 (мск) с площадки № 200 космодрома Байконур. Полет «Науки» к МКС займет восемь суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля «Звезда» намечена на 29 июля, сообщили в Роскосмосе.

«Науку» начали разрабатывать в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублер в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. С тех пор старт ежедневно откладывался.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет и каюту для третьего члена экипажа.

Еще одним важнейшим инструментом, который будет доставлен на МКС станет новый роботизированный манипулятор, разработанный Европейским космическим агентством (ESA) и нидерландской компанией Airbus Defense & Space. Европейская роботизированная рука (ERA) обладает множеством впечатляющих функций, в том числе способность работать автономно и передвигаться по внешней обшивке МКС там, где это необходимо.