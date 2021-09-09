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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

На модуле МКС «Звезда» произошло возгорание

National Geographic Россия
09 сентября 2021
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Фото: NASA
Причину происшествия обнаружить не удалось.

Космонавт Олег Новицкий около пяти утра по московскому времени сообщил подмосковному Центру управления полетами, о том, что на МКС сработала пожарная сигнализация. По его словам, члены экипажа видели дым и чувствовали запах гари.

Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. Другой член команды МКС Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент из-за работающей вентиляции.

По рекомендациям специалистов Новицкий и Петр Дубров открыли панели в районе обнаружения дыма и осмотрели пространство за ними, однако источника возгорания не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

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Пресс-служба «Роскосмоса» заявила, что задымление не повлияло на планы экипажа: они продолжают подготовку к выходу в открытый космос, который запланирован на сегодня. Все системы работают штатно.

Сейчас на МКС находится 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

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