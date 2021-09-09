На модуле МКС «Звезда» произошло возгорание

Космонавт Олег Новицкий около пяти утра по московскому времени сообщил подмосковному Центру управления полетами, о том, что на МКС сработала пожарная сигнализация. По его словам, члены экипажа видели дым и чувствовали запах гари.

Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. Другой член команды МКС Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент из-за работающей вентиляции.

По рекомендациям специалистов Новицкий и Петр Дубров открыли панели в районе обнаружения дыма и осмотрели пространство за ними, однако источника возгорания не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.