Астероид размером с автофургон пролетит на небольшом расстоянии от Земли

По данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) в Лаборатории реактивного движения в Пасадене (Калифорния), столкновения астероида с Землей не ожидается. Но он приблизится, пролетев на расстоянии около 27 000 километров от Земли, согласно данным проекта Virtual Telescope.

Луна находится в среднем на расстоянии 384 000 км от нас — примерно в 30 земных шарах. Этот астероид пройдет на расстоянии около 2,1 Земли: то есть астероид 2020 SW пройдет даже ближе, чем телевизионные и погодные спутники, которые, по данным EarthSky, находятся на орбите на расстоянии около 35 888 км от Земли.

Ученые еще не установили точный размер астероида, но, по данным CNEOS, он не такой большой — вероятно, от 4,4 до 9,9 метра в длину. Этот астероид был обнаружен только на прошлой неделе, 18 сентября, службой Mount Lemmon Survey в Аризоне. Информация о нём была опубликована на следующий день Центром малых планет — организацией, финансируемой NASA, которая отслеживает малые планеты, кометы и естественные спутники. К слову, нет ничего необычного в обнаружении неизвестных астероидов: только в сентябре Центр малых планет объявил об открытии 244 объектов, сближающихся с Землей.