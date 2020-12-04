Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Космос

На новую карту Млечного Пути нанесли почти 2 миллиарда звезд

National Geographic Россия
04 декабря 2020
_---.jpg
Фото: ESA
Измерения положения, движения, яркости и цвета звезд вошли в третий выпуск данных обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ЕКА).

Орбитальный телескоп Gaia подготовил самую детальную карту Млечного Пути, на которой отмечено точное положение 1,8 миллиарда звезд. Эти данные уже принесли свои плоды, пролив свет на бурную историю нашей галактики и даже выявив кривизну траектории Солнечной системы.

Телескоп Gaia запустили в космос на космическом корабле «Союз-Фрегат» в середине декабря 2013 года в точку Лагранжа L2, где притяжение Земли и Солнца уравновешивают друг друга. Целью миссии является создание трехмерной карты нашей галактики. В процессе непрерывных наблюдений телескоп собирает огромное количество данных о яркости, температуре и движении миллиарда звезд, путешествующих по Млечному Пути.

_--.jpg
ESA Краткое содержание третьего каталога данных Gaia

Новый каталог содержит данные о положении и яркости 1,8 миллиарда звезд и 1,6 миллиона внегалактических объектов, а обновленный список ближайших к Солнцу звезд, находящихся в пределах 326 световых лет, теперь содержит 331 312 объектов и охватывает 92% известных звезд в окрестностях Солнца.

Используя эти данные, ученые подготовили прогнозы относительного того, как будет меняться облик ночного неба планеты в ближайшие 1,6 млн лет, а также вычислили точную скорость движения Солнца вокруг центра нашей Галактики. Эти данные подтвердили, что Солнечная система постепенно ускоряется — скорость ее движения по орбите увеличивается на 7 мм/с каждый год.

Данные Gaia позволили исследователям обнаружить спиральную структуру Большого Магелланова Облака, а также выяснить, что оно связано звездным потоком с другим спутником Млечного Пути — Малым Магеллановым Облаком.

Кроме объектов Млечного Пути и ее спутников Gaia получила координаты и вычислила размеры нескольких десятков тысяч астероидов и комет. Благодаря этим данным ученые надеются узнать историю эволюции Земли и других миров Солнечной системы, а также точнее оценить опасность столкновения малых небесных тел с нашей планетой.

Gaia продолжит сбор данных как минимум до 2022 года с возможным продлением миссии до 2025 года. Финальные каталоги данных будут содержать информацию о более чем двух миллиардах звезд.

Узнайте, как австралийский радиотелескоп за 10 дней обнаружил более миллиона новых галактик.

рекомендации
Айсберг

Путешествие на Ямал: почувствуй гармонию Арктики

Фотоаппарат generic icon

Выходные в Рязанской области: куда пойти и чем заняться

Дерево

Как подарить другу целый лес?