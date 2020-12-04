На новую карту Млечного Пути нанесли почти 2 миллиарда звезд

Орбитальный телескоп Gaia подготовил самую детальную карту Млечного Пути, на которой отмечено точное положение 1,8 миллиарда звезд. Эти данные уже принесли свои плоды, пролив свет на бурную историю нашей галактики и даже выявив кривизну траектории Солнечной системы.

Телескоп Gaia запустили в космос на космическом корабле «Союз-Фрегат» в середине декабря 2013 года в точку Лагранжа L2, где притяжение Земли и Солнца уравновешивают друг друга. Целью миссии является создание трехмерной карты нашей галактики. В процессе непрерывных наблюдений телескоп собирает огромное количество данных о яркости, температуре и движении миллиарда звезд, путешествующих по Млечному Пути.