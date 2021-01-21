На новую карту неба нанесли более миллиарда галактик

Только в январе 2021 года было объявлено создании крупнейших в мире астрономических каталогов. Сначала в рамках проекта Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) была создана карта с тремя миллиардами объектов, а затем благодаря проекту Dark Energy Survey свет увидела карта с 690 миллионами объектов.

Теперь астрономы, используя изображения, полученные из Национальной обсерватории Китт-Пик и Межамериканской обсерватории Серро Тололо, создали еще одну карту, претендующую на звание крупнейшей. Одних только галактик на этой карте насчитывается больше миллиарда.

Ученые отмечают, что проект DESI Legacy Imaging Surveys закладывает основу для новаторского 5-летнего исследования с помощью спектроскопического прибора темной энергии (DESI), цель которого — дать новое понимание природы темной энергии.