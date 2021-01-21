На новую карту неба нанесли более миллиарда галактик
Только в январе 2021 года было объявлено создании крупнейших в мире астрономических каталогов. Сначала в рамках проекта Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) была создана карта с тремя миллиардами объектов, а затем благодаря проекту Dark Energy Survey свет увидела карта с 690 миллионами объектов.
Теперь астрономы, используя изображения, полученные из Национальной обсерватории Китт-Пик и Межамериканской обсерватории Серро Тололо, создали еще одну карту, претендующую на звание крупнейшей. Одних только галактик на этой карте насчитывается больше миллиарда.
Ученые отмечают, что проект DESI Legacy Imaging Surveys закладывает основу для новаторского 5-летнего исследования с помощью спектроскопического прибора темной энергии (DESI), цель которого — дать новое понимание природы темной энергии.
На протяжении тысячелетий люди использовали карты, чтобы ориентироваться в нашем мире, поместить себя в определенный контекст и понять, где мы находимся, откуда пришли и куда идем. Астрономические карты продолжают эту традицию в огромных масштабах. Они определяют наше местонахождение в космосе и рассказывают историю и судьбу Вселенной: она будет расширяться вечно, причем расширение в настоящее время ускоряется из-за неизвестной величины, называемой темной энергией. Астрономические карты могут помочь объяснить, что это за темная энергия и почему она существует.
Чтобы пролить свет на этот вопрос, требуется беспрецедентная карта, на которой тусклые галактики отображаются более равномерно и на большей площади неба, чем когда-либо прежде. Чтобы решить эту задачу, астрономы создали новую двумерную карту неба, которая является самой большой из когда-либо созданных с точки зрения покрытия неба, чувствительности и общего количества нанесенных на карту галактик.
Из более чем миллиарда галактик на карте астрономы выберут десятки миллионов галактик для дальнейшего изучения с помощью спектроскопического прибора темной энергии (DESI), чтобы построить самую большую трехмерную карту, которую когда-либо пытались сделать.
По замыслу ученых, результаты исследования DESI, которое будет проводиться в Национальной обсерватории Китт-Пик (KPNO) в рамках программы NOIRLab Национального научного фонда, в конечном итоге предоставят новое понимание природы темной энергии.
Новая карта является результатом шестилетних исследований, включающих 1405 ночей наблюдений на трех телескопах, 150 наблюдателей и 50 других исследователей со всего мира, 1 петабайт данных (1000 триллионов байт) и 100 миллионов процессорных часов на одном из самых мощных компьютеров в мире.
Карта покрывает половину неба, занимая в цифровом виде более 10 триллионов пикселей, что эквивалентно мозаике из 833 000 фотографий смартфона в высоком разрешении.
В дальнейшем коллаборация DESI выберет 35 миллионов галактик и 2,4 миллиона квазаров на карте — некоторые из которых находятся на расстоянии 12 миллиардов световых лет — в качестве целей для обзора DESI. За пять лет работы DESI создаст гигантскую трехмерную карту Вселенной, измерив расстояния до галактик и скорость, с которой они удаляются от нас. Чтобы провести эти измерения, DESI возьмет отпечаток галактики, измерив ее спектр.
Столь быстрый захват спектров стольких галактик требует высокой степени автоматизации. DESI предназначен для измерения спектров 5000 галактик одновременно: он оснащен набором из 5000 вращающихся автоматических роботов, каждый из которых имеет тонкий оптоволоконный кабель, который может указывать на отдельные галактики. Результаты в конечном итоге позволят по-новому взглянуть на таинственную темную энергию, которая движет ускоряющимся расширением Вселенной.
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