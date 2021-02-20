На новую карту звездного неба нанесли 25 000 сверхмассивных черных дыр

Наблюдения в диапазоне длинных радиоволн осложняются ионосферой, окружающей Землю. Этот слой свободных электронов действует как мутная линза, которая постоянно перемещается по радиотелескопу. Соавтор работы Рейнаут ван Верен объясняет: «Это похоже на то, когда вы пытаетесь увидеть мир, погружаясь в бассейн. Когда вы смотрите вверх, волны на воде в бассейне отклоняют световые лучи и искажают просмотр».

Новая карта была создана путем объединения 256 часов наблюдений за северным небом. Исследователи использовали суперкомпьютеры с новыми алгоритмами, которые корректировали влияние ионосферы каждые четыре секунды.

Карта покрывает 4 процента северного неба. Астрономы планируют продолжить работу, пока не нанесут на карту всё северное небо. Помимо сверхмассивных черных дыр, карта также дает представление о крупномасштабной структуре Вселенной.