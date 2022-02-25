На обратной стороне Луны обнаружены странные стеклянные шарики

Пара полупрозрачных стеклянных сфер размером чуть больше сантиметра каждая была найдена в ударном кратере недалеко от южного полюса Луны.

Китайский луноход «Юйту-2» запечатлел на фото странные образования на поверхности спутника Земли. «Полупрозрачные стеклянные шарики», как их описывают ученые, были найдены в кратере Фон Карман диаметром 186 километров.

Как отмечают исследователи, шарики, вероятно, образовались из-за тепловых реакций в результате сильного удара или ранней вулканической активности. Тот факт, что луноход наткнулся на стекло, не является чем-то особенным, поскольку оно в больших количествах разбросано по поверхности Луны.

Однако именно эти стеклянные сферы уникальны своими крупными размерами и полупрозрачностью. Как правило, стеклянные шарики на Луне маленькие, менее 1 мм, тогда как размеры шариков из кратера Фон Карман оцениваются в 1,5-2,5 сантиметра.

Намного меньшие стеклянные крупинки были найдены и привезены на Землю членами миссии «Аполлон», но все они были темными и тусклыми. Стеклянные шарики на Луне, вероятно образуются из-за сильного тепла, вызванного сильными ударами, при которых силикаты разжижаются и принимают сферическую форму. Подброшенные в небо, жидкие шарики быстро остывают, возвращаясь на поверхность в виде стекла.

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То же самое может происходить при извержении вулканов, но они на Луне уже давно не проявляют активности. Более того, характеристики этих шариков на самом деле не согласуются с вулканизмом, говорят ученые, утверждая, что это стекло, полученное из «анортозитового расплава» в результате удара. Лунный анортозит – это тип магматической породы, распространенной в лунных нагорьях недалеко от южного полюса.

Ученые предполагают, что эти шарики образовались относительно недавно – около 100 тысяч лет назад. Подобные объекты были найдены на Земле, и они называются тектитами. Ученые подозревают, что эти шарики повсеместно распространены на Луне.

Ровер «Юйту-2» высадился на Луне 14 января 2019 года. По состоянию на январь 2022 года аппарат преодолел расстояние более километра по поверхности спутника Земли.