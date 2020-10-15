На околоземной орбите могут столкнуться два спутника общей массой 2800 кг

По данным службы отслеживания космического мусора LeoLabs, 16 октября в 00:56 UTC (в 03:56 по московскому времени) два недействующих спутника пройдут рядом друг с другом в пределах 12 метров. Эксперты сообщают, что сближение произойдет на высотке 991 км над морем Уэдделла, недалеко от Антарктического полуострова, а вероятность их столкновения превышает 10%.
Два объекта общей массой около 2800 килограммов движутся в противоположных направлениях с относительной скоростью 14,7 км в секунду. Первый объект — часть ракеты Long March 4B, запущенной 10 мая 1999 года. После того, как она завершила свою миссию, ступень была выброшена в космос, что было стандартной процедурой на протяжении десятилетий.
We are monitoring a very high risk conjunction between two large defunct objects in LEO. Multiple data points show miss distance <25m and Pc between 1% and 20%. Combined mass of both objects is ~2,800kg.— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 13, 2020
Object 1: 19826
Object 2: 36123
TCA: Oct 16 00:56UTC
Event altitude: 991km pic.twitter.com/6yWDx7bziw
Второй объект — советский военный спутник «Парус», запущенный 22 февраля 1989 года и ранее использовавшийся для связи и навигации. Поскольку он больше не работает, оба объекта не доступны для связи, и маневрирование ими с Земли невозможно. Вероятность столкновения между объектами увеличивается из-за наличия на «Парусе» 17-метровой стрелы.
LeoLabs сообщает, что возможное столкновение не представляет никакой угрозы для жителей нашей планеты, однако в случае катастрофы два объекта создадут большое количество мелкого космического мусора, который будет представлять опасность для других объектов на околоземной орбите.
1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 14, 2020
За последние 10 лет столкновения составляли около 0,83% всех событий фрагментации на низкой околоземной орбите. Тем не менее, эксперты опасаются, что более серьезные столкновения приведут к синдрому Кесслера.
В 1978 году астрофизик NASA Дональд Кесслер предсказал, что при определенном количестве мусора в космосе произойдет каскад неуправляемых столкновений, что приведет к еще большему количеству мусора, который будет сталкиваться до тех пор, пока околоземное пространство не станет практически непригодным для использования.
Горман отмечает, что мы еще не подошли к точке синдрома Кесслера, однако такие события, как столкновение двух крупных объектов на орбите, неминуемо приближают нас к ней.
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