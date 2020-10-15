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Космос

На околоземной орбите могут столкнуться два спутника общей массой 2800 кг

National Geographic Россия
15 октября 2020
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Это приведет к образованию огромного количества космического мусора.

По данным службы отслеживания космического мусора LeoLabs, 16 октября в 00:56 UTC (в 03:56 по московскому времени) два недействующих спутника пройдут рядом друг с другом в пределах 12 метров. Эксперты сообщают, что сближение произойдет на высотке 991 км над морем Уэдделла, недалеко от Антарктического полуострова, а вероятность их столкновения превышает 10%. 

«Это потенциально одно из худших случайных столкновений, которые мы видели за последнее время», — Алиса Горман, космический археолог из Университета Флиндерса в Австралии.

Два объекта общей массой около 2800 килограммов движутся в противоположных направлениях с относительной скоростью 14,7 км в секунду. Первый объект — часть ракеты Long March 4B, запущенной 10 мая 1999 года. После того, как она завершила свою миссию, ступень была выброшена в космос, что было стандартной процедурой на протяжении десятилетий.

Второй объект — советский военный спутник «Парус», запущенный 22 февраля 1989 года и ранее использовавшийся для связи и навигации. Поскольку он больше не работает, оба объекта не доступны для связи, и маневрирование ими с Земли невозможно. Вероятность столкновения между объектами увеличивается из-за наличия на «Парусе» 17-метровой стрелы.

LeoLabs сообщает, что возможное столкновение не представляет никакой угрозы для жителей нашей планеты, однако в случае катастрофы два объекта создадут большое количество мелкого космического мусора, который будет представлять опасность для других объектов на околоземной орбите.

За последние 10 лет столкновения составляли около 0,83% всех событий фрагментации на низкой околоземной орбите. Тем не менее, эксперты опасаются, что более серьезные столкновения приведут к синдрому Кесслера.

В 1978 году астрофизик NASA Дональд Кесслер предсказал, что при определенном количестве мусора в космосе произойдет каскад неуправляемых столкновений, что приведет к еще большему количеству мусора, который будет сталкиваться до тех пор, пока околоземное пространство не станет практически непригодным для использования.

Горман отмечает, что мы еще не подошли к точке синдрома Кесслера, однако такие события, как столкновение двух крупных объектов на орбите, неминуемо приближают нас к ней.

Узнайте, почему проблема космического мусора усугубляется из-за взрывоопасных веществ на орбите Земли.

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