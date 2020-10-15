На околоземной орбите могут столкнуться два спутника общей массой 2800 кг

За последние 10 лет столкновения составляли около 0,83% всех событий фрагментации на низкой околоземной орбите. Тем не менее, эксперты опасаются, что более серьезные столкновения приведут к синдрому Кесслера.

В 1978 году астрофизик NASA Дональд Кесслер предсказал, что при определенном количестве мусора в космосе произойдет каскад неуправляемых столкновений, что приведет к еще большему количеству мусора, который будет сталкиваться до тех пор, пока околоземное пространство не станет практически непригодным для использования.

Горман отмечает, что мы еще не подошли к точке синдрома Кесслера, однако такие события, как столкновение двух крупных объектов на орбите, неминуемо приближают нас к ней.

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