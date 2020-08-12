На орбите черной дыры обнаружили самую быструю звезду Млечного Пути

В центре нашей галактики на расстоянии около 26 000 световых лет от Земли находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A* массой примерно в 4 миллиона раз больше массы Солнца. Она окружена горячим облаком газа, которое излучает в радиодиапазоне, а также небольшой группой тусклых S-звезд, которые вращаются вокруг нее по относительно тесным орбитам. Астрономы обнаружили самую быструю из этих звезд: она движется по орбите со скоростью составляющей 8% от скорости света.

Открытие было сделано с помощью инструментов, установленных на Очень Большом Телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Астрономы просмотрели изображения, сделанные в период с 2004 по 2016 год, добавив пять новых звезд, S4711-S4715, к группе светил, вращающихся вокруг черной дыры.

Результаты исследований показали, что некоторые из звезд вращаются вокруг Стрельца A* на расстояниях, сопоставимых с размером гелиосферы (ее размер — около 180 астрономических единиц). И находясь так близко к ужасающей бездне в центре Млечного Пути, они причастны к некоторым экстремальным физическим явлениям.

Флориан Пайскер, астроном из Кельнского университета в Германии, и его команда интенсивно изучали область космоса, близкую к черной дыре. В январе они сообщили о наблюдениях звезды S62, которая обращается вокруг черной дыры каждые 9,9 лет, что делает ее звездой с самым коротким орбитальным периодом и самой быстрой звездой, движущейся вокруг черной дыры Млечного пути.