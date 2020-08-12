На орбите черной дыры обнаружили самую быструю звезду Млечного Пути

В центре нашей галактики на расстоянии около 26 000 световых лет от Земли находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A* массой примерно в 4 миллиона раз больше массы Солнца. Она окружена горячим облаком газа, которое излучает в радиодиапазоне, а также небольшой группой тусклых S-звезд, которые вращаются вокруг нее по относительно тесным орбитам. Астрономы обнаружили самую быструю из этих звезд: она движется по орбите со скоростью составляющей 8% от скорости света.
Открытие было сделано с помощью инструментов, установленных на Очень Большом Телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Астрономы просмотрели изображения, сделанные в период с 2004 по 2016 год, добавив пять новых звезд, S4711-S4715, к группе светил, вращающихся вокруг черной дыры.
Результаты исследований показали, что некоторые из звезд вращаются вокруг Стрельца A* на расстояниях, сопоставимых с размером гелиосферы (ее размер — около 180 астрономических единиц). И находясь так близко к ужасающей бездне в центре Млечного Пути, они причастны к некоторым экстремальным физическим явлениям.
Флориан Пайскер, астроном из Кельнского университета в Германии, и его команда интенсивно изучали область космоса, близкую к черной дыре. В январе они сообщили о наблюдениях звезды S62, которая обращается вокруг черной дыры каждые 9,9 лет, что делает ее звездой с самым коротким орбитальным периодом и самой быстрой звездой, движущейся вокруг черной дыры Млечного пути.
Но согласно новым данным Пайскера и его коллег, S62 потерял оба своих рекорда. Одна из недавно открытых звезд, S4711, обращается вокруг Стрельца A* каждые 7,6 лет, что является рекордом по самому короткому периоду обращения. Другая звезда, S4714, еще более экстремальна. Она находится не так близко к черной дыре, но движется со скоростью около 24 000 километров в секунду. Это означает, что она могла бы сделать один полный оборот вокруг Земли чуть более чем за полторы секунды.
Сильно эксцентричные орбиты S-звезд — это не просто космические диковинки; звезды помогают установить дополнительные доказательства общей теории относительности Эйнштейна. Теория предсказывает, как взаимодействуют пространство, время и гравитация, и предполагает, что огромные плотные объекты, такие как черные дыры, могут искривлять пространство вокруг себя.
Изучая S-звезды, астрономы могут увидеть некоторые движения, предсказанные теорией Эйнштейна. Группа из Института Макса Планка недавно сделала это, когда в начале этого года изучила звезду S2 и обнаружила, что она строго придерживается теории Эйнштейна.
Команда считает, что улучшенный анализ данных может дать еще большее понимание пространства вокруг Стрельца A*, и они ожидают, что в ближайшем будущем будет обнаружено еще больше звезд на чрезвычайно тесных орбитах. В этом должен помочь Чрезвычайно Большой Телескоп (Extremely Large Telescope), который начнет работу в 2025 году и будет собирать в 13 раз больше света, чем любой оптический телескоп, действующий сегодня.
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