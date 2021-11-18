На орбите впервые испытали новый электроракетный двигатель на йоде

Многие космические аппараты используют ионные реактивные двигатели – такие электроракетные двигатели отличаются слабой тягой, но работают так экономно, что служат многие годы без перерыва. Эти двигатели создают реактивную тягу на базе ионизированного инертного газа (например, ксенона).

Хотя атомы ксенона легко ионизируются и достаточно тяжелы для создания тяги, этот газ является редким и дорогим, не говоря уже о том, что его трудно хранить. Но благодаря новым исследованиям у нас уже появилась более дешевая и эффективная альтернатива ксенону.

Технологическая компания ThrustMe провела успешные испытания спутника, работающего на газообразном йоде. В компании уверяют, что эта технология приведет к созданию спутниковых двигательных систем, которые будут более эффективными и доступными, чем когда-либо прежде.