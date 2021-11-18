На орбите впервые испытали новый электроракетный двигатель на йоде

Многие космические аппараты используют ионные реактивные двигатели – такие электроракетные двигатели отличаются слабой тягой, но работают так экономно, что служат многие годы без перерыва. Эти двигатели создают реактивную тягу на базе ионизированного инертного газа (например, ксенона).
Хотя атомы ксенона легко ионизируются и достаточно тяжелы для создания тяги, этот газ является редким и дорогим, не говоря уже о том, что его трудно хранить. Но благодаря новым исследованиям у нас уже появилась более дешевая и эффективная альтернатива ксенону.
Технологическая компания ThrustMe провела успешные испытания спутника, работающего на газообразном йоде. В компании уверяют, что эта технология приведет к созданию спутниковых двигательных систем, которые будут более эффективными и доступными, чем когда-либо прежде.
Команда использовала йод для заправки спутника CubeSat весом 20 кг с двигателем NPT30-I2. Спутник был запущен 6 ноября 2020 года. Маневры были выполнены успешно; выяснилось, что йод обеспечивает даже более высокую эффективность ионизации, чем ксенон.
Помимо уже упомянутых преимуществ, системы на основе йода могут быть построены в значительно меньших и более простых формах, чем нынешние спутники: в отличие от ксенона и других видов топлива, йод может храниться на борту в твердой форме до того, как он превратится в газ, поэтому нет необходимости в громоздких газовых баллонах высокого давления.
Ожидается, что в ближайшее десятилетие на орбиту будут запущены десятки тысяч спутников, поэтому использование йода имеет огромное значение в космической отрасли для того, чтобы сделать их более доступными, эффективными и компактными.
Однако разработчикам технологии предстоит решить ряд проблем: йод очень агрессивен, а это означает, что для защиты деталей спутников потребуется керамика. Кроме того, двигатели на йоде не так отзывчивы, как их ксеноновые аналоги. Тем не менее, в ThrustMe уверены, что именно такие технологии позволят совершить прорыв в области космических исследований.