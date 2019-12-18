На орбиту выведен телескоп для изучения экзопланет. Его миссия продлится 3,5 года

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом «Хеопс» (CHEOPS — Characterizing Exoplanet Satellite), предназначенным для наблюдения за экзопланетами, стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане и успешно доставила на орбиту все пять спутников.

Изначально запуск был запланирован на 17 декабря, однако был отложен на сутки из-за обнаруженной при диагностике ошибки в системах ракеты. Вся операция по выведению европейских спутников на орбиту завершилась спустя 4 часа 14 минут после запуска.

CHEOPS разработан в рамках программы фундаментальных космических исследований Европейского космического агентства (ЕКА) Швейцарским космическим агентством (SSO) и предназначен для изучения условий на уже известных экзопланетах, вращающихся вокруг ближайших к Солнечной системе звезд, а также поиска новых при помощи транзитного метода. Возможности «Хеопса» также позволят ему изучать атмосферу планет класса «горячий юпитер».

Основное внимание будет уделено точному измерению размеров примерно 500 планет, вращающихся вокруг относительно ярких звезд. Комбинируя их размеры с измерениями массы, полученными наземными телескопами, астрономы смогут рассчитать плотность каждой планеты. Этот показатель ключевой для определения типа планеты.