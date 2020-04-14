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Космос

На поверхности Марса разглядели китайского дракона

National Geographic Россия
14 апреля 2020
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Фото: NASA / JPL / University of Arizona
Для этого даже не нужно иметь большую фантазию.

Сотрудники NASA поделились снимком с видом на марсианский каньон, очертания которого напоминают легендарного китайского дракона.

Снимок был сделан камерой HiRise, установленной на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, еще в 2007 году, но сотрудники миссии «разглядели» дракона только сейчас и поделились фотографией под нужным ракурсом в соцсетях.

Каньон Мелас Часма, изображенный на снимке, это необычная область, которая считается самой глубокой точкой долины Маринер — гигантской системы каньонов, охватывающей четверть экватора планеты.

Считается, что миллиарды лет назад на месте каньона находилось древнее озеро, и отложения на поверхности каньона образовались после гибели водоема. По другой версии, отложения Мелас Часмы появились в результате воздействия ветра или вулканического пепла.

В Мелас Часме также находится редкое месторождение пород, которое выглядит как светлые блоки на фоне темной матрицы. Блоки отличаются по размеру, но ширина большинства из них составляет от 100 до 500 метров, говорится в блоге Университета Аризоны.

Каньон был одним из восьми потенциальных посадочных мест для марсохода Perseverance, который должен начать свое путешествие к Красной планете летом 2020 года.

Это не первое необычное изображение, обнаруженное NASA на марсианской поверхности. В 2018 году камера орбитального спутника сделала снимок кратера, напоминающего персонажа игровой франшизы Pac-Man.

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NASA / JPL / University of Arizona

А в прошлом году Mars Reconnaissance Orbiter нашел дюну в форме эмблемы командования Звездного флота из кинофраншизы «Звездный путь» (Star Trek).

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NASA / JPL / University of Arizona

Смотрите также, как выглядит свежий ударный кратер на Марсе, напоминающий отпечаток от разлетевшегося пейнтбольного снаряда.

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