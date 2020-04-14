На поверхности Марса разглядели китайского дракона

Каньон Мелас Часма, изображенный на снимке, это необычная область, которая считается самой глубокой точкой долины Маринер — гигантской системы каньонов, охватывающей четверть экватора планеты.

Считается, что миллиарды лет назад на месте каньона находилось древнее озеро, и отложения на поверхности каньона образовались после гибели водоема. По другой версии, отложения Мелас Часмы появились в результате воздействия ветра или вулканического пепла.

В Мелас Часме также находится редкое месторождение пород, которое выглядит как светлые блоки на фоне темной матрицы. Блоки отличаются по размеру, но ширина большинства из них составляет от 100 до 500 метров, говорится в блоге Университета Аризоны.

Каньон был одним из восьми потенциальных посадочных мест для марсохода Perseverance, который должен начать свое путешествие к Красной планете летом 2020 года.

Это не первое необычное изображение, обнаруженное NASA на марсианской поверхности. В 2018 году камера орбитального спутника сделала снимок кратера, напоминающего персонажа игровой франшизы Pac-Man.