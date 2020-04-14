На поверхности Марса разглядели китайского дракона

Сотрудники NASA поделились снимком с видом на марсианский каньон, очертания которого напоминают легендарного китайского дракона.
Снимок был сделан камерой HiRise, установленной на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, еще в 2007 году, но сотрудники миссии «разглядели» дракона только сейчас и поделились фотографией под нужным ракурсом в соцсетях.
HiPOD 11 Apr 2020: Year of the Dragon— HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) April 11, 2020
We rotated this image of light-toned blocky material in southwestern Melas Chasma because from this perspective, it resembles a fabled Chinese dragon.
NASA/JPL/UArizonahttps://t.co/6wGlHKmrN5 #Mars #science pic.twitter.com/bPF9Kk1Uxb
Каньон Мелас Часма, изображенный на снимке, это необычная область, которая считается самой глубокой точкой долины Маринер — гигантской системы каньонов, охватывающей четверть экватора планеты.
Считается, что миллиарды лет назад на месте каньона находилось древнее озеро, и отложения на поверхности каньона образовались после гибели водоема. По другой версии, отложения Мелас Часмы появились в результате воздействия ветра или вулканического пепла.
В Мелас Часме также находится редкое месторождение пород, которое выглядит как светлые блоки на фоне темной матрицы. Блоки отличаются по размеру, но ширина большинства из них составляет от 100 до 500 метров, говорится в блоге Университета Аризоны.
Каньон был одним из восьми потенциальных посадочных мест для марсохода Perseverance, который должен начать свое путешествие к Красной планете летом 2020 года.
Это не первое необычное изображение, обнаруженное NASA на марсианской поверхности. В 2018 году камера орбитального спутника сделала снимок кратера, напоминающего персонажа игровой франшизы Pac-Man.
А в прошлом году Mars Reconnaissance Orbiter нашел дюну в форме эмблемы командования Звездного флота из кинофраншизы «Звездный путь» (Star Trek).
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