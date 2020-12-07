На самом детальном снимке солнечного пятна видны структуры размером до 20 км

Солнечный телескоп Дэниела К. Иноуэ (DKIST), расположенный на гавайском острове Мауи, находится на завершающей стадии создания, однако уже делает тестовые снимки, демонстрирующие его огромный потенциал.
Национальный научный фонд США представил первое изображение солнечного пятна, сделанное телескопом 28 января 2020 года. На снимке показана крошечная часть нашей звезды — солнечное пятно размером около 16 000 километров в поперечнике. Однако эта территория достаточно велика, чтобы вместить в себя всю Землю целиком.
На изображении видны поразительные детали структуры солнечного пятна на поверхности светила. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено подавлением магнитным полем конвективных движений вещества и, как следствие, снижением потока переноса тепловой энергии в этих областях. Центральная, самая темная область пятен имеет температуру около 3725 °C (4000 К), что примерно на 2000 градусов ниже, чем средняя температура фотосферы Солнца.
В декабре 2019 года Солнце достигло солнечного минимума — времени наименьшего количества пятен в течение своего 11-летнего цикла. Зафиксированное DKIST пятно стало одним из первых в новом солнечном цикле. Солнечный максимум текущего цикла прогнозируется в середине 2025 года.
«Поскольку этот солнечный цикл только начинается, мы также вступаем в эру солнечного телескопа Иноуэ. Теперь мы можем направить самый продвинутый солнечный телескоп в мире на нашу звезду, чтобы делать невероятно подробные изображения и делиться ими, а также дополнять наши научные представления о деятельности Солнца», — отмечает Мэтт Маунтин, президент Ассоциации университетов по исследованиям в области астрономии.
Солнечные пятна и связанные с ними солнечные вспышки и выбросы корональной массы влияют на технологическую жизнь на Земле, а также могут вызывать ухудшение самочувствие у метеозависимых людей.
DKIST может наблюдать солнце в видимом и близком к инфракрасному диапазонах длин волн и имеет 4,24-метровое главное зеркало во внеосевой конфигурации, которое обеспечивает 4-метровую прозрачную и беспрепятственную апертуру.
Адаптивная оптика корректирует атмосферные искажения и размытость изображения Солнца, что позволяет с высоким разрешением наблюдать объекты на поверхности звезды размером до 20 км.
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