На самом детальном снимке солнечного пятна видны структуры размером до 20 км

В декабре 2019 года Солнце достигло солнечного минимума — времени наименьшего количества пятен в течение своего 11-летнего цикла. Зафиксированное DKIST пятно стало одним из первых в новом солнечном цикле. Солнечный максимум текущего цикла прогнозируется в середине 2025 года.

«Поскольку этот солнечный цикл только начинается, мы также вступаем в эру солнечного телескопа Иноуэ. Теперь мы можем направить самый продвинутый солнечный телескоп в мире на нашу звезду, чтобы делать невероятно подробные изображения и делиться ими, а также дополнять наши научные представления о деятельности Солнца», — отмечает Мэтт Маунтин, президент Ассоциации университетов по исследованиям в области астрономии.

Солнечные пятна и связанные с ними солнечные вспышки и выбросы корональной массы влияют на технологическую жизнь на Земле, а также могут вызывать ухудшение самочувствие у метеозависимых людей.

DKIST может наблюдать солнце в видимом и близком к инфракрасному диапазонах длин волн и имеет 4,24-метровое главное зеркало во внеосевой конфигурации, которое обеспечивает 4-метровую прозрачную и беспрепятственную апертуру.

Адаптивная оптика корректирует атмосферные искажения и размытость изображения Солнца, что позволяет с высоким разрешением наблюдать объекты на поверхности звезды размером до 20 км.

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