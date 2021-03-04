На Солнце обнаружен источник опасных частиц высокой энергии

Источник потенциально опасных солнечных частиц, выбрасываемых Солнцем с высокой скоростью во время штормов во внешней атмосфере, был впервые обнаружен исследователями из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США).
Эти сильно заряженные частицы, если они достигнут атмосферы Земли, потенциально могут нарушить работу спутников и электронной инфраструктуры, а также создать радиационный риск для космонавтов и людей в самолетах.
В 1859 году, во время так называемого Кэррингтонского события, сильная солнечная буря привела к отказу телеграфных систем по всей Европе и Америке. В условиях, когда современный мир так сильно зависит от электронной инфраструктуры, вероятность нанесения ущерба намного выше.
В новом исследовании ученые проанализировали состав частиц солнечной энергии, направляющихся к Земле, и обнаружили, что они имеют тот же след, что и плазма, расположенная низко в короне Солнца, недалеко от хромосферы — средней области атмосферы нашей звезды.
По словам Ярдли, энергичные частицы могут прибывать к Земле очень быстро, в пределах от нескольких минут до нескольких часов. Причем эти события длятся несколько дней. В настоящее время мы можем предоставлять только прогнозы этих событий по мере их возникновения, поскольку предсказать эти события до того, как они произойдут, очень сложно.
Ученые подсчитали, что каждые 11 лет солнечного цикла происходит около 100 событий с выбросами солнечной энергии, хотя это число меняется от цикла к циклу.
Последние результаты подтверждают идею о том, что некоторые солнечные энергетические частицы происходят из другого источника, чем медленный солнечный ветер.
Высокоэнергетические частицы, выпущенные в январе 2014 года, пришли из нестабильной области Солнца, где были частые солнечные вспышки, а также чрезвычайно сильное магнитное поле. Область, известная как 11944, была одной из крупнейших активных областей на Солнце и была видна наблюдателям на Земле как солнечное пятно.
Вскоре после этого периода времени в отдельном исследовании было проведено измерение напряженности магнитного поля в области 11944, которое было одним из самых высоких, когда-либо зарегистрированных на Солнце — 8,2 кГс.