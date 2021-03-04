На Солнце обнаружен источник опасных частиц высокой энергии

Источник потенциально опасных солнечных частиц, выбрасываемых Солнцем с высокой скоростью во время штормов во внешней атмосфере, был впервые обнаружен исследователями из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США).

Эти сильно заряженные частицы, если они достигнут атмосферы Земли, потенциально могут нарушить работу спутников и электронной инфраструктуры, а также создать радиационный риск для космонавтов и людей в самолетах.

В 1859 году, во время так называемого Кэррингтонского события, сильная солнечная буря привела к отказу телеграфных систем по всей Европе и Америке. В условиях, когда современный мир так сильно зависит от электронной инфраструктуры, вероятность нанесения ущерба намного выше.

В новом исследовании ученые проанализировали состав частиц солнечной энергии, направляющихся к Земле, и обнаружили, что они имеют тот же след, что и плазма, расположенная низко в короне Солнца, недалеко от хромосферы — средней области атмосферы нашей звезды.