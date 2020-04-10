На Солнце обнаружили фонтаны плазмы: фото

До сих пор некоторые части солнечной атмосферы казались темными или почти пустыми, но новые фото пролили свет на целые полосы шириной около 500 км с горячими электрифицированными газами, протекающими внутри них.

Точный физический механизм, создающий эти нити остается неясным, поэтому ученым предстоят научные дебаты, которые будут сосредоточены на том, почему они образуются и влияют ли на извержение солнечных вспышек и солнечных бурь.

Ожидается, что следующие высокоточные снимки Солнца будут сделаны зондом NASA Parker Solar Probe и солнечным орбитальным аппаратом ESA (SolO).

Узнайте, почему путь к сердцу Юпитера лежит через странную экзопланету.