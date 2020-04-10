На Солнце обнаружили фонтаны плазмы: фото

Новые сверхточные изображения Солнца были сделаны с помощью NASA's High-Resolution Coronal Imager, уникального космического телескопа, который может распознавать структуры в атмосфере нашей звезды размером до 70 километров.
На снимках отчетливо видны участки внешнего слоя звезды, заполненные ранее не обнаруженными, очень тонкими магнитными нитями, состоящими из раскаленной до нескольких миллионов градусов плазмы. Все предыдущие изображения Солнца не давали ученым понять, из чего состоит этот верхний слой звезды.
До сих пор некоторые части солнечной атмосферы казались темными или почти пустыми, но новые фото пролили свет на целые полосы шириной около 500 км с горячими электрифицированными газами, протекающими внутри них.
Точный физический механизм, создающий эти нити остается неясным, поэтому ученым предстоят научные дебаты, которые будут сосредоточены на том, почему они образуются и влияют ли на извержение солнечных вспышек и солнечных бурь.
Ожидается, что следующие высокоточные снимки Солнца будут сделаны зондом NASA Parker Solar Probe и солнечным орбитальным аппаратом ESA (SolO).
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