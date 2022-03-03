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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Космос

На Солнце образовалось гигантское пятно размером с Землю

National Geographic Россия

Фото: US National Science Foundation's

Фото: US National Science Foundation's

Его обнаружили с помощью телескопа Daniel K. Inouye на Гавайях.

Солнечный телескоп Daniel K. Inouye Национального научного фонда США впервые приступил к работе в среду, 23 февраля 2022 года. Это самый большой солнечный телескоп в мире, и его наблюдения за солнечной короной с высоким разрешением, как надеются ученые, значительно продвинут наше понимание родной звезды.

Inouye может отображать объекты на Солнце размером всего 20 киломметров. И благодаря ему мы теперь можем в мельчайших подробностях рассмотреть солнечные пятна.

На изображении, полученном телескопом, видно солнечное пятно диаметром с целую Землю. Фото было получено, когда солнечный зонд Parker облетал Солнце 25 февраля. Наблюдения Inouye можно объединить с данными, полученными «Паркером», чтобы собрать более полный спектр данных о солнечных явлениях.

Фото: Wikimedia Commons
Обсерватория Daniel K. Inouye
Фото: Wikimedia Commons

В настоящее время Солнце проявляет все больше активности. В последние несколько месяцев в период приближения к солнечному максимуму – наиболее активному периоду в 11-летнем цикле Солнца – наблюдались все возрастающие изменения солнечных пятен. 

Первое исследование, выбранное для Inouye, – это изучение магнитного пересоединения, когда силовые линии солнечного магнитного поля разрываются и снова соединяются, высвобождая огромный выброс энергии в виде корональной массы.

«Этот момент, которого мы все с нетерпением ждали – историческое приветствие новой эры наблюдений за Солнцем. Я хотел бы поблагодарить соисследователей и всех, кто работал с солнечным телескопом Inouye», – Тецу Анан, руководитель исследования из Национального научного фонда.

Inouye был введен в эксплуатацию еще год назад, но до сих пор исследователи тестировали его и калибровали инструменты. 

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