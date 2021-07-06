На Солнце произошла самая мощная вспышка с 2017 года

3 июля 2021 года наша звезда произвела свою первую вспышку класса X в 25-м солнечном цикле. Это была самая мощная вспышка с сентября 2017 года.

Солнечные вспышки происходят, когда магнитное поле звезды, которое образует темные пятна на ее поверхности, скручивается и выбрасывает энергию, перегревая поверхность светила. Они оцениваются по мощности рентгеновского излучения и разделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Последние являются самыми мощными выбросами энергии на этой шкале.

Самой мощной из зарегистрированных была вспышка X28 в ноябре 2003 года. Новое событие не имело такой силы, однако произвело импульс рентгеновских лучей, который попал в верхние слои атмосферы и вызвал коротковолновое отключение радиосвязи над Атлантическим океаном.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, вспышка стала следствием очень резкого роста солнечной активности. Предвестников этого роста активности не наблюдалось, и сам факт перехода Солнца из относительно спокойного в столь бурное состояние за такое короткое время стал неожиданным и не прогнозировался.