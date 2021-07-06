На Солнце произошла самая мощная вспышка с 2017 года

3 июля 2021 года наша звезда произвела свою первую вспышку класса X в 25-м солнечном цикле. Это была самая мощная вспышка с сентября 2017 года.
Солнечные вспышки происходят, когда магнитное поле звезды, которое образует темные пятна на ее поверхности, скручивается и выбрасывает энергию, перегревая поверхность светила. Они оцениваются по мощности рентгеновского излучения и разделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Последние являются самыми мощными выбросами энергии на этой шкале.
Самой мощной из зарегистрированных была вспышка X28 в ноябре 2003 года. Новое событие не имело такой силы, однако произвело импульс рентгеновских лучей, который попал в верхние слои атмосферы и вызвал коротковолновое отключение радиосвязи над Атлантическим океаном.
Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, вспышка стала следствием очень резкого роста солнечной активности. Предвестников этого роста активности не наблюдалось, и сам факт перехода Солнца из относительно спокойного в столь бурное состояние за такое короткое время стал неожиданным и не прогнозировался.
Согласно данным, поступившим с космических средств слежения, вспышка относилась к относительно редкому для таких событий импульсному типу, когда вспышечная энергия высвобождается почти мгновенно, в виде одного мощного взрыва продолжительностью около 16 минут.
Регион AR2838, где зародилась вспышка, считается относительно молодым, до того, как породить вспышку Х класса, в этом районе была замечена менее мощная вспышка M класса. Продолжить наблюдение за данным регионом пока невозможно. После выброса корональной массы он оказался на недоступной стороне Солнца, где проведет следующие две недели.
Взаимодействуя с магнитосферой Земли, импульсы от солнечных вспышек вызывают геомагнитные бури, которые представляют определенную угрозу для чувствительных электронных приборов. Кроме того, особенно сильные вспышки могут вредить спутникам, по которым распространяются сигналы связи. Это означает, что могут быть затронуты системы радиосвязи и навигации.