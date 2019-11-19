На спутнике Юпитера обнаружили водяной пар
Команда, возглавляемая исследователями из Центра космических полетов имени Годдарда, подтвердила наличие следов водяного пара над поверхностью Европы — шестого спутника Юпитера. Ученые провели 17 наблюдений из обсерватории Кека на Гавайях, где используется спектрограф для определения химического состава атмосфер других планет. По результатам одного из наблюдений в составе атмосферы спутника была обнаружена вода в газообразном состоянии.
Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, над поверхностью Европы выделяется достаточное количество водяного пара, чтобы за считанные минуты заполнить бассейн олимпийских размеров.
Ученые, использующие наземные телескопы для поиска воды в глубоком космосе, должны учитывать искажающее воздействие воды в атмосфере самой Земли. Паганини и его коллеги предоставили доказательства того, что эта работа была проведена со всей скрупулезностью.
«Мы провели тщательные проверки безопасности, чтобы исключить возможные загрязнители в наземных наблюдениях. Однако необходимо приблизиться к Европе, чтобы увидеть, что на самом деле происходит», — Ави Манделл, один из исследователей.
NASA уже готовит миссию на Европу: ледяная поверхность небесного тела будет изучена космическим аппаратом Clipper, который должен совершить посадку на спутнике Юпитера в 2023 году. Зонд будет оснащен набором камер, спектрометров и радаров, а также попытается взять образцы с поверхности космического объекта.