На спутнике Юпитера обнаружили водяной пар

Ученые, использующие наземные телескопы для поиска воды в глубоком космосе, должны учитывать искажающее воздействие воды в атмосфере самой Земли. Паганини и его коллеги предоставили доказательства того, что эта работа была проведена со всей скрупулезностью.

«Мы провели тщательные проверки безопасности, чтобы исключить возможные загрязнители в наземных наблюдениях. Однако необходимо приблизиться к Европе, чтобы увидеть, что на самом деле происходит», — Ави Манделл, один из исследователей.