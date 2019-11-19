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Космос

На спутнике Юпитера обнаружили водяной пар

19 ноября 2019
Вода на Европе
Струи пара на Европе – спутнике Юпитера (предположительный рисунок)
Фото: NASA
Исследователи NASA нашли воду в газообразном состоянии на Европе.

Команда, возглавляемая исследователями из Центра космических полетов имени Годдарда, подтвердила наличие следов водяного пара над поверхностью Европы — шестого спутника Юпитера. Ученые провели 17 наблюдений из обсерватории Кека на Гавайях, где используется спектрограф для определения химического состава атмосфер других планет. По результатам одного из наблюдений в составе атмосферы спутника была обнаружена вода в газообразном состоянии.

«Хотя жидкая вода еще не обнаружена, мы совершили другое открытие: водяной пар», — Лукас Паганини, ведущий планетолог NASA.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, над поверхностью Европы выделяется достаточное количество водяного пара, чтобы за считанные минуты заполнить бассейн олимпийских размеров.

Ученые, использующие наземные телескопы для поиска воды в глубоком космосе, должны учитывать искажающее воздействие воды в атмосфере самой Земли. Паганини и его коллеги предоставили доказательства того, что эта работа была проведена со всей скрупулезностью.

«Мы провели тщательные проверки безопасности, чтобы исключить возможные загрязнители в наземных наблюдениях. Однако необходимо приблизиться к Европе, чтобы увидеть, что на самом деле происходит», — Ави Манделл, один из исследователей.

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NASA уже готовит миссию на Европу: ледяная поверхность небесного тела будет изучена космическим аппаратом Clipper, который должен совершить посадку на спутнике Юпитера в 2023 году. Зонд будет оснащен набором камер, спектрометров и радаров, а также попытается взять образцы с поверхности космического объекта.