На Титан отправят вертолет Dragonfly. Рассказываем, что он будет там делать

Спутник Сатурна Титан — одно из самых интригующих мест в Солнечной системе, поэтому NASA планирует отправить туда винтокрылый аппарат Dragonfly («Стрекоза») в середине 2030-х годов. Теперь научная группа, стоящая за этой миссией, обрисовала свои научные цели и задачи, при этом поиск признаков жизни находится на первом месте в списке.

Титан удивительно похож на Землю — у него густая атмосфера, и это единственное известное нам место, где есть жидкие озера, океаны, дожди и реки. Ключевое отличие в том, что они заполнены не водой, а жидким метаном и этаном. Таким образом, Титан может оказаться домом для странных инопланетных форм жизни, которые используют биологические процессы, отличные от земных.

В 2019 году NASA выбрало миссию Dragonfly для исследования этого странного мира. Как следует из названия, миссия будет включать в себя роботизированный вертолет, который будет перемещаться по поверхности, как большая версия беспилотника Ingenuity, который в настоящее время исследует Марс вместе с марсоходом Perseverance.

Цели Dragonfly включают поиск химических биосигнатур; исследование активного метанового цикла луны; и изучение пребиотической химии, происходящей в настоящее время в атмосфере Титана и на его поверхности.