На Титане нашли следы свежих извержений и высохшие озера
Ученые из Планетологического института США сообщили, что подобные вулканам объекты, обнаруженные зондом «Кассини» в полярных областях Титана, могут свидетельствовать о том, что на спутнике Сатурна имели место взрывные извержения, который продолжаются и сегодня.
По версии команды исследователей во главе со старшим научным сотрудником института Чарльзом Вудом, главным движущим механизмом извержений этих «вулканов», расположенных рядом с метановыми озерами, является азот, а также метан и другие летучие вещества.
Изучая снимки, сделанные «Кассини», исследователи обнаружили около 12 углублений диаметром до 10 километров. Восстановив трехмерную форму этих объектов, планетологи обнаружили, что они похожи на обычные земные вулканы или их щитовую разновидность, которая распространена, например, на Гавайских островах.
Химический состав этих структур явно отличается от окружающего грунта на поверхности Титана. Как предполагают ученые, из недр спутника Сатурна к поверхности поднялась горячая вода. Это привело к таянию замороженных метана и азота и последующему выбросу этих веществ, подобно извержению вулканов на Земле.
Это исследование соотносится с другой работой, проведенной учеными из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене. Исследователи изучили странные яркие пятна в экваториальных областях Титана и пришли к выводу, что они являются пересохшими озерами.
Начиная с 2000 года, астрономы, использующие радиотелескопы на Земле, наблюдали радиосигналы, исходящие с экватора Титана. Эти сигналы, называемые зеркальными отражениями, возникают, когда электромагнитные волны отражаются от плоской поверхности под тем же углом, что и свет (подобно свету от зеркала).
Наиболее естественным объяснением отражений было то, что в экваториальных тропиках Титана имелись большие скопления жидкости. Когда «Кассини» добрался до Сатурна в 2004 году, он действительно показал, что Титан покрыт озерами и морями, хотя жидкость в них — это этан и метан, а не вода.
Но озера и моря сосредоточены возле полюсов Титана, а не возле экватора. Области, в которых появились зеркальные отражения, на деле оказались сухими. Изучив эти объекты, ученые поняли, что все зеркальные отражения происходят из нескольких точек. Эти единицы рельефа имели гладкую поверхность и отличались по составу от окружающего ландшафта. Такие особенности характерны для высохшего озера или морского дна.
Исследователи не исключили возможность, что эти объекты могут оказаться неглубокими «лужами» недавно выпавших углеводородных дождей. Однако за все 13 лет наблюдений «Кассини» обнаружил осадки на Титане лишь дважды, поэтому эта версия кажется маловероятной.
Вопросом остается лишь то, куда делась жидкость из этих пересохших озер. По одной из версий, она переместилась от экватора к полюсам как часть метанового цикла на Титане. По другой, жидкость испарилась под воздействием солнечной радиации.
Хофгартнер подчеркивает, что это исследование — очередное доказательство того, что миссия «Кассини», завершившаяся в сентябре 2017 года, еще много лет будет предоставлять научному сообществу ценные данные и позволит сделать множество открытий.