На Титане нашли следы свежих извержений и высохшие озера

Это исследование соотносится с другой работой, проведенной учеными из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене. Исследователи изучили странные яркие пятна в экваториальных областях Титана и пришли к выводу, что они являются пересохшими озерами.

Начиная с 2000 года, астрономы, использующие радиотелескопы на Земле, наблюдали радиосигналы, исходящие с экватора Титана. Эти сигналы, называемые зеркальными отражениями, возникают, когда электромагнитные волны отражаются от плоской поверхности под тем же углом, что и свет (подобно свету от зеркала).

Наиболее естественным объяснением отражений было то, что в экваториальных тропиках Титана имелись большие скопления жидкости. Когда «Кассини» добрался до Сатурна в 2004 году, он действительно показал, что Титан покрыт озерами и морями, хотя жидкость в них — это этан и метан, а не вода.