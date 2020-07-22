На Венере обнаружили десятки активных вулканических структур
Считается, что 300-500 миллионов лет назад Венера претерпела событие, которое привело к полному обновлению коры планеты. Ее верхние слои были перекрыты мантийным материалом, который и формирует нынешний облик Венеры.
Примерно 80% поверхности планеты занято равнинами, сформированными лавовыми потоками, среди которых располагаются около сотни крупных стратовулканов, множество меньших вулканов и структуры, называемые венцами. Эти объекты, открытые еще в 80-х годах прошлого века советскими межпланетными станциями «Венера-15» и «Венера-16», представляют собой кольцевые образования размером от 50 до 2600 километров. В настоящее время известно более 300 венцов на поверхности, каждому из которых присвоено собственное имя.
Венцы образовались в результате застывания магматического материала после того, как часть лавы растеклась по окрестностям, сформировав таким образом венкоподобную структуру. Долгое время считалось, что венцы образовались сотни миллионов лет назад и сейчас не активны, но новое исследование показало, что это не так.
Международная группа ученых во главе с Анной Гюльхер из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе создала модель, показавшую, как могут образовываться вулканические объекты на Венере. В своем исследовании они использовали данные миссии Европейского космического агентства Venus Express, которая завершилась в 2014 году, и инфракрасные снимки миссии NASA «Магеллан» начала 90-х годов прошлого века.
Моделирование показало, что эволюция венцов продолжается от 20 до 55 миллионов лет, за это время без вулканической активности они оседают и разрушаются под воздействием эрозии. Учитывая это открытие, исследователи вычислили возраст некоторых венерианских венцов. Оказалось, что 37 из них образовались совсем недавно по геологическим меркам: не позже, чем 1,5 млн лет назад. Среди них и самая крупная подобная структура — венец Арамаити, расположенный на Земле Афродиты в южном полушарии Венеры.
Исследователи также обнаружили, что большинство из этих венцов находятся в поясе вокруг планеты, который они назвали Огненным кольцом. Гюльхер надеется, что будущие миссии на Венеру будут направлены именно туда, чтобы больше узнать о геологии планеты.
«Исходя из размеров, химического состава и положения в Солнечной системе, Венера — самая похожая на Землю планета из когда-либо наблюдавшихся. Понимание того, является ли планета вулканически активной сегодня, является неотъемлемой частью головоломки, которая может ответить на вопрос, почему Земля пригодна для жизни, а Венера представляет собой бесплодную, горячую, адскую пустошь», — заключает Гюльхер.
Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.
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