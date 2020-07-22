На Венере обнаружили десятки активных вулканических структур

Считается, что 300-500 миллионов лет назад Венера претерпела событие, которое привело к полному обновлению коры планеты. Ее верхние слои были перекрыты мантийным материалом, который и формирует нынешний облик Венеры.

Примерно 80% поверхности планеты занято равнинами, сформированными лавовыми потоками, среди которых располагаются около сотни крупных стратовулканов, множество меньших вулканов и структуры, называемые венцами. Эти объекты, открытые еще в 80-х годах прошлого века советскими межпланетными станциями «Венера-15» и «Венера-16», представляют собой кольцевые образования размером от 50 до 2600 километров. В настоящее время известно более 300 венцов на поверхности, каждому из которых присвоено собственное имя.

Венцы образовались в результате застывания магматического материала после того, как часть лавы растеклась по окрестностям, сформировав таким образом венкоподобную структуру. Долгое время считалось, что венцы образовались сотни миллионов лет назад и сейчас не активны, но новое исследование показало, что это не так.

Международная группа ученых во главе с Анной Гюльхер из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе создала модель, показавшую, как могут образовываться вулканические объекты на Венере. В своем исследовании они использовали данные миссии Европейского космического агентства Venus Express, которая завершилась в 2014 году, и инфракрасные снимки миссии NASA «Магеллан» начала 90-х годов прошлого века.