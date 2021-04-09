На Землю каждый год падает 5200 тонн космической пыли

Известно, что Земля находится под постоянным дождем из космической пыли, однако, учитывая ее микроскопические размеры, было очень трудно получить точную количественную оценку этого материала.

Размер таких микрометеоритов не превышает доли миллиметра, они отделяются и попадают на Землю от пролетающих мимо комет и астероидов.

Ученые в течение двух десятилетий собирали космическую пыль в Антарктиде и выяснили, что ее общая ежегодная масса на нашей планете составляет около 5200 тонн. Речь идет о частицах размером меньше 0,7 миллиметра.