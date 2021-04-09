На Землю каждый год падает 5200 тонн космической пыли

Известно, что Земля находится под постоянным дождем из космической пыли, однако, учитывая ее микроскопические размеры, было очень трудно получить точную количественную оценку этого материала.
Размер таких микрометеоритов не превышает доли миллиметра, они отделяются и попадают на Землю от пролетающих мимо комет и астероидов.
Ученые в течение двух десятилетий собирали космическую пыль в Антарктиде и выяснили, что ее общая ежегодная масса на нашей планете составляет около 5200 тонн. Речь идет о частицах размером меньше 0,7 миллиметра.
По словам исследователей, это делает микрометеориты крупнейшим источником внеземного материала, доставляемого на поверхность Земли.
Атмосфера Земли заполнена пылью всех видов. Исследование, проведенное в прошлом году, показало, что в любой момент времени в атмосфере находится около 17 миллионов метрических тонн крупной пыли.
Чтобы свести к минимуму эту «фоновую» пыль, команда проводила исследование на антарктической станции Конкордия. Станция находится на так называемом куполе «C» (Dome C) с координатами 75° южной широты и 123° восточной долготы. В этом районе практически отсутствует земная пыль, а скорость накопления снега низкая, что позволяет лучше отследить скорость падения микрометеоритов.
Подсчитав количество космической пыли возле станции, ученые экстраполировали эти данные на весь земной шар, получив цифру в 5200 тонн.
Следующей частью исследования был анализ пыли для определения ее происхождения на основе плотности зерен. Более низкая плотность и более высокая пористость предполагают кометное происхождение, а более высокая плотность и более низкая пористость предполагают метеоритное происхождение.
Исследователи выяснили, что примерно 80 процентов космической пыли, которая достигает поверхности Земли, выбрасывается из комет.
По словам авторов работы, данное исследование позволяет лучше оценить роль космической пыли в возможной доставке молекул воды и углерода на Землю, что в свою очередь может дать нам подсказки о возникновении жизни на планете.