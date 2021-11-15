Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Над Европой пролетел «НЛО-пончик». Что это было?

Анастасия Баринова
15 ноября 2021
ufo.jpg
Фото: Eavix1Eavix/Twitter
Возможно, на снимке – расфокусированная звезда (но это неточно).

Ночью 8 ноября фотограф из Цюриха направил камеру в небо и сделал несколько снимков того, что он назвал «пончиковый НЛО». Объект, состоящий из нескольких ярко-синих концентрических колец, можно было принять за космический корабль.

ufo2.png
Eavix1Eavix/Twitter

Фотограф предположил, что он увидел капсулу SpaceX Endeavour, которая той ночью должна была вернуться на Землю с четырьмя астронавтами, завершившими 200-дневное пребывание на Международной космической станции.

Однако при всей логичности этого объяснения есть серьезный аргумент против: дело в том, что капсула Endeavour приводнилась около 22:30 по восточноевропейскому времени в Мексиканском заливе – более чем в 8000 километрах от Цюриха. Исследователь из Лейденского университета в Нидерландах Марко Лангбрук сообщил, что капсулу наблюдали в Луизиане, Алабаме и ряде близлежащих штатов, но в небе над Европой она не могла появиться ни при каких обстоятельствах.

Эксперт предполагает, что это могло быть искаженное, расфокусированное изображение далекой звезды. А другой специалист, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра Джонатан МакДауэлл не исключает, что в кадр попала верхняя ступень ракеты, которая используется для вывода корабля на орбиту.

Снимок, опубликованный в Твиттере, заинтересовал научное сообщество, но пока ученые обсуждали варианты, автор удалил твит: возможно, он устал от лишнего внимания, или же это был просто розыгрыш.

Между тем подлинность отдельных свидетельств об НЛО признает даже Пентагон.

рекомендации
Карта, Россия

Более 2000 работ уже подано на всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна»

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Снежинка

Взятие зимнего: зачем ехать в Петербург в холодный сезон