Над Европой пролетел «НЛО-пончик». Что это было?

Ночью 8 ноября фотограф из Цюриха направил камеру в небо и сделал несколько снимков того, что он назвал «пончиковый НЛО». Объект, состоящий из нескольких ярко-синих концентрических колец, можно было принять за космический корабль.
Фотограф предположил, что он увидел капсулу SpaceX Endeavour, которая той ночью должна была вернуться на Землю с четырьмя астронавтами, завершившими 200-дневное пребывание на Международной космической станции.
These epic photos show the @SpaceX #CrewDragon Endeavour departing the station on Monday to return four @Commercial_Crew astronauts to Earth. More... https://t.co/LqHZaG3ny4 pic.twitter.com/nu37DDxA2G— International Space Station (@Space_Station) November 10, 2021
Однако при всей логичности этого объяснения есть серьезный аргумент против: дело в том, что капсула Endeavour приводнилась около 22:30 по восточноевропейскому времени в Мексиканском заливе – более чем в 8000 километрах от Цюриха. Исследователь из Лейденского университета в Нидерландах Марко Лангбрук сообщил, что капсулу наблюдали в Луизиане, Алабаме и ряде близлежащих штатов, но в небе над Европой она не могла появиться ни при каких обстоятельствах.
Эксперт предполагает, что это могло быть искаженное, расфокусированное изображение далекой звезды. А другой специалист, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра Джонатан МакДауэлл не исключает, что в кадр попала верхняя ступень ракеты, которая используется для вывода корабля на орбиту.
Снимок, опубликованный в Твиттере, заинтересовал научное сообщество, но пока ученые обсуждали варианты, автор удалил твит: возможно, он устал от лишнего внимания, или же это был просто розыгрыш.
Между тем подлинность отдельных свидетельств об НЛО признает даже Пентагон.