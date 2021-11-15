Над Европой пролетел «НЛО-пончик». Что это было?

Однако при всей логичности этого объяснения есть серьезный аргумент против: дело в том, что капсула Endeavour приводнилась около 22:30 по восточноевропейскому времени в Мексиканском заливе – более чем в 8000 километрах от Цюриха. Исследователь из Лейденского университета в Нидерландах Марко Лангбрук сообщил, что капсулу наблюдали в Луизиане, Алабаме и ряде близлежащих штатов, но в небе над Европой она не могла появиться ни при каких обстоятельствах.

Эксперт предполагает, что это могло быть искаженное, расфокусированное изображение далекой звезды. А другой специалист, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра Джонатан МакДауэлл не исключает, что в кадр попала верхняя ступень ракеты, которая используется для вывода корабля на орбиту.

Снимок, опубликованный в Твиттере, заинтересовал научное сообщество, но пока ученые обсуждали варианты, автор удалил твит: возможно, он устал от лишнего внимания, или же это был просто розыгрыш.

Между тем подлинность отдельных свидетельств об НЛО признает даже Пентагон.