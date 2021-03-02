Над Северным полюсом прошел ураган космической плазмы

Явление наблюдалось 20 августа 2014 года и после тщательного изучения было признано первым зафиксированным в земной атмосфере космическим ураганом.
Группа ученых из Шаньдунского университета в Китае сделала такое заявление после анализа закрученной массы плазмы протяженностью в тысячу километров, обнаруженной над Северным полюсом.
Наблюдения показали большое авроральное пятно в форме циклона и сильный круговой горизонтальный поток плазмы. Ученые обнаружили сдвиги, которые наблюдаются у ураганов в нижних слоях атмосферы, но вместо дождя из воды явление сопровождалось дождем из электронов.
Профессор Майк Локвуд, космический исследователь из Университета Рединга, заявил, что ураганы могут быть универсальным явлением на планетах и лунах с магнитными полями и плазмой.
Было обнаружено, что космический ураган, произошедший в период низкой геомагнитной активности, имеет много общих черт с ураганами в нижних слоях атмосферы Земли, включая тихий центр, несколько спиральных рукавов и широкую циркуляцию.
Ученые объяснили, что космические ураганы открывают канал быстрой передачи энергии из космоса в ионосферу и термосферу, что может помочь выявить важные детали эффектов космической погоды, сопровождающиеся нарушениями в высокочастотной радиосвязи, сбоями в радиолокационных системах и системах спутниковой навигации.