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Космос

Над Северным полюсом прошел ураган космической плазмы

National Geographic Россия
02 марта 2021
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Это первое подобное явление, зафиксированное на нашей планете.

Явление наблюдалось 20 августа 2014 года и после тщательного изучения было признано первым зафиксированным в земной атмосфере космическим ураганом. 

Группа ученых из Шаньдунского университета в Китае сделала такое заявление после анализа закрученной массы плазмы протяженностью в тысячу километров, обнаруженной над Северным полюсом. 

Наблюдения показали большое авроральное пятно в форме циклона и сильный круговой горизонтальный поток плазмы. Ученые обнаружили сдвиги, которые наблюдаются у ураганов в нижних слоях атмосферы, но вместо дождя из воды явление сопровождалось дождем из электронов.

Профессор Майк Локвуд, космический исследователь из Университета Рединга, заявил, что ураганы могут быть универсальным явлением на планетах и ​​лунах с магнитными полями и плазмой.

«До сих пор не было уверенности в существовании ураганов космической плазмы, поэтому доказать это с помощью такого поразительного наблюдения — невероятно. Плазма и магнитные поля в атмосфере планет существуют по всей Вселенной, поэтому результаты показывают, что космические ураганы должны быть широко распространенным явлением», — Майк Локвуд.

Было обнаружено, что космический ураган, произошедший в период низкой геомагнитной активности, имеет много общих черт с ураганами в нижних слоях атмосферы Земли, включая тихий центр, несколько спиральных рукавов и широкую циркуляцию.

Ученые объяснили, что космические ураганы открывают канал быстрой передачи энергии из космоса в ионосферу и термосферу, что может помочь выявить важные детали эффектов космической погоды, сопровождающиеся нарушениями в высокочастотной радиосвязи, сбоями в радиолокационных системах и системах спутниковой навигации.

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