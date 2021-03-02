Над Северным полюсом прошел ураган космической плазмы

Явление наблюдалось 20 августа 2014 года и после тщательного изучения было признано первым зафиксированным в земной атмосфере космическим ураганом.

Группа ученых из Шаньдунского университета в Китае сделала такое заявление после анализа закрученной массы плазмы протяженностью в тысячу километров, обнаруженной над Северным полюсом.

Наблюдения показали большое авроральное пятно в форме циклона и сильный круговой горизонтальный поток плазмы. Ученые обнаружили сдвиги, которые наблюдаются у ураганов в нижних слоях атмосферы, но вместо дождя из воды явление сопровождалось дождем из электронов.

Профессор Майк Локвуд, космический исследователь из Университета Рединга, заявил, что ураганы могут быть универсальным явлением на планетах и ​​лунах с магнитными полями и плазмой.