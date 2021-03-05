Найдена экзопланета идеально подходящая для поиска атмосферы
Ученые обратили пристальное внимание на планету Gliese 486 b, которая находится в 26 световых годах от Земли в созвездии Девы. Это каменистый мир, похожий на Венеру и, вероятно, обладающий атмосферой. По мнению исследователей, Gliese 486 b отвечает всем критериям, чтобы изучить состав атмосферы экзопланеты с помощью телескопов следующего поколения.
С тех пор, как в 1990-х годах было подтверждено открытие первой экзопланеты, астрономы идентифицировали тысячи из них в галактике Млечный Путь. Однако понять атмосферу этих экзопланет намного сложнее.
Чтобы изучить атмосферу экзопланеты, астрономы ищут незначительные изменения в спектре длин волн звезды, когда экзопланета движется вокруг нее. Некоторые длины волн поглощаются или излучаются элементами атмосферы, что проявляется в виде более темных или более ярких линий в спектре; их можно использовать для выяснения химического состава атмосферы.
В идеале, чтобы получить возможность изучать атмосферу, нам нужно несколько ключевых вещей. Во-первых, это близкое расположение к Земле. Во-вторых, звезда должна быть достаточно яркой и давать сильный спектр. В-третьих, экзопланета должна находиться на короткой орбите, чтобы можно было наблюдать за множеством транзитов за короткое время, а затем складывать их для усиления сигнала.
Ученые отмечают, что Gliese 486 b отвечает всем трем условиям.
Сочетание хорошо охарактеризованной планетарной массы и орбитальной конфигурации из данных Доплера, а также точного планетарного радиуса и орбитального периода делает ее исключительным открытием.
Исследовательская группа определила, что экзопланета примерно в 1,3 раза больше Земли и примерно в 2,8 раза плотнее нашей планеты. Это предполагает химический состав, близкий к земному. Gliese 486 b делает полный оборот вокруг своей звезды за 36 часов.
Поскольку родительская звезда экзопланеты является холодным красным карликом, температура на поверхности Gliese 486 b составляет до 430 градусов по Цельсию, что не слишком много, учитывая близость к звезде.
Это то, что делает ее подходящим для эмиссионной спектроскопии и для исследований, связанных с поисками атмосферы.
Ученые не исключают, что не найдут атмосферу Gliese 486 b, но тогда это поможет понять, насколько хорошо скалистые экзопланеты на короткой орбите сохраняют свою атмосферу. Окончательно разобраться с этим должен телескоп Джеймса Уэбба, который готовится к запуску 31 октября 2021 года.