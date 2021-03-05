Найдена экзопланета идеально подходящая для поиска атмосферы

С тех пор, как в 1990-х годах было подтверждено открытие первой экзопланеты, астрономы идентифицировали тысячи из них в галактике Млечный Путь. Однако понять атмосферу этих экзопланет намного сложнее.

Чтобы изучить атмосферу экзопланеты, астрономы ищут незначительные изменения в спектре длин волн звезды, когда экзопланета движется вокруг нее. Некоторые длины волн поглощаются или излучаются элементами атмосферы, что проявляется в виде более темных или более ярких линий в спектре; их можно использовать для выяснения химического состава атмосферы.

В идеале, чтобы получить возможность изучать атмосферу, нам нужно несколько ключевых вещей. Во-первых, это близкое расположение к Земле. Во-вторых, звезда должна быть достаточно яркой и давать сильный спектр. В-третьих, экзопланета должна находиться на короткой орбите, чтобы можно было наблюдать за множеством транзитов за короткое время, а затем складывать их для усиления сигнала.

Ученые отмечают, что Gliese 486 b отвечает всем трем условиям.