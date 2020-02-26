Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Найдена новая экзопланета. Она находится очень близко к Земле

26 февраля 2020
Аннотация 2020-02-26 202306.png
G 9-40b в представлении художника
Фото: NASA
Аннотация 2020-02-26 202205.png
G 9-40b в сравнении с Землей
Фото: G 9-40b
По космическим меркам она недалеко.

Экзоланета, получившая обозначение G 9-40b, находится в системе карлика спектрального класса М всего в 91 световом году от Земли. Первоначально этот объект был открыт в 2019 году с помощью космического аппарата NASA Kepler во время второго этапа его миссии, получившего название К2. Экзопланета была обнаружена транзитным методом. Однако оставалась возможность того, что результаты, полученные Kepler, были вызваны воздействием фоновой звезды, а не экзопланеты.

Новое исследование, проведенное с использованием инструмента Habitable-zone Planet Finder (HPF), спектрографа, установленного на 10-метровый телескоп «Хобби-Эберли» подтвердило, что найденный объект является экзопланетой. G 9-40b примерно в два раза больше Земли. Наблюдения позволили определить верхнюю границу его массы — она равна примерно 12 земным массам.

Звезда G 9-40, вокруг которой вращается экзопланета, делает полный оборот вокруг собственной оси каждые 29 дней и имеет температуру поверхности около 3 100 градусов (температура Солнца составляет примерно 5 500 градусов по Цельсию).

«G 9-40b является одной из 20 ближайших к Земле транзитных экзопланет, что делает это открытие поистине захватывающим. Благодаря значительной глубине транзита, G 9-40b является прекрасным кандидатом на изучение состава атмосферы при помощи телескопов следующего поколения», – Гудмундур Стефанссон, ведущий автор исследования.

Планируется, что экзопланета будет изучена с использованием космического телескопа Джеймса Вебба, который будет запущен в 2021 году.