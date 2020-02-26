Найдена новая экзопланета. Она находится очень близко к Земле

Экзоланета, получившая обозначение G 9-40b, находится в системе карлика спектрального класса М всего в 91 световом году от Земли. Первоначально этот объект был открыт в 2019 году с помощью космического аппарата NASA Kepler во время второго этапа его миссии, получившего название К2. Экзопланета была обнаружена транзитным методом. Однако оставалась возможность того, что результаты, полученные Kepler, были вызваны воздействием фоновой звезды, а не экзопланеты.

Новое исследование, проведенное с использованием инструмента Habitable-zone Planet Finder (HPF), спектрографа, установленного на 10-метровый телескоп «Хобби-Эберли» подтвердило, что найденный объект является экзопланетой. G 9-40b примерно в два раза больше Земли. Наблюдения позволили определить верхнюю границу его массы — она равна примерно 12 земным массам.

Звезда G 9-40, вокруг которой вращается экзопланета, делает полный оборот вокруг собственной оси каждые 29 дней и имеет температуру поверхности около 3 100 градусов (температура Солнца составляет примерно 5 500 градусов по Цельсию).