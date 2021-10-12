Найдена самая быстрая не нейтронная звезда. Она делает полный оборот за 25 секунд!
Солнце делает полный оборот вокруг своей оси за месяц, а Земля — за сутки, однако ученые обнаружили гораздо более проворный объект — белый карлик на расстоянии 2000 световых лет от нас, вращающийся каждые 25 секунд: он опередил предыдущего рекордсмена на пять секунд. Это делает объект под названием LAMOST J0240 + 1952 из созвездия Овна самой быстро вращающейся звездой, если не включать в перечень звезд такие экзотические светила как нейтронные.
Своим быстрым вращением белый карлик обязан своему красному компаньону. Исследователи отмечают, что как падающая вода заставляет вращаться водяное колесо, так и газ, падающий из красного карлика, заставляет LAMOST J0240 + 1952 вращаться быстрее.
За открытие ответственна астроном Ингрид Пелизоли из Уорикского университета в Ковентри, которая в ночь на 7 августа обнаружила вместе с коллегами периодические вспышки света от тусклого дуэта.
Самыми быстровращающимися объектами Вселенной считаются нейтронные звезды. Они являются очень плотным звездным остатком, который в основном состоит из нейтронов — частиц, которые входят в состав атомных ядер, и не имеют электрического заряда. Масса нейтронной звезды находится в диапазоне от 1,35 до 2,1 масс Солнца. В результате коллапса, вновь образованные нейтронные звезды могут иметь очень высокую скорость вращения — порядка тысячи оборотов в секунду.
Белые карлики представляют собой звезды, состоящие из электронно-ядерной плазмы и лишенные источников термоядерной энергии. Они светятся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет. В настоящее время белые карлики составляют, по разным оценкам, от 3 до 10% звездного населения нашей галактики.
В прошлом году астрономы обнаружили похожего белого карлика в двойной системе CTCV J2056-3014, находящейся в 853 световых годах от нас. Он делает полный оборот за 29,6 секунды, и до нынешнего открытия считался рекордсменом среди самых быстровращающихся звезд.