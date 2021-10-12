Найдена самая быстрая не нейтронная звезда. Она делает полный оборот за 25 секунд!

Солнце делает полный оборот вокруг своей оси за месяц, а Земля — за сутки, однако ученые обнаружили гораздо более проворный объект — белый карлик на расстоянии 2000 световых лет от нас, вращающийся каждые 25 секунд: он опередил предыдущего рекордсмена на пять секунд. Это делает объект под названием LAMOST J0240 + 1952 из созвездия Овна самой быстро вращающейся звездой, если не включать в перечень звезд такие экзотические светила как нейтронные.

Своим быстрым вращением белый карлик обязан своему красному компаньону. Исследователи отмечают, что как падающая вода заставляет вращаться водяное колесо, так и газ, падающий из красного карлика, заставляет LAMOST J0240 + 1952 вращаться быстрее.

За открытие ответственна астроном Ингрид Пелизоли из Уорикского университета в Ковентри, которая в ночь на 7 августа обнаружила вместе с коллегами периодические вспышки света от тусклого дуэта.