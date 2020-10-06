Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №202, сентябрь
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Космос

Найдены 24 экзопланеты, которые лучше для жизни, чем Земля

Михаил Сысоев
06 октября 2020
Exo_Still.png
Экзопланета в представлении художника
Фото: NASA
Наша планета вовсе не идеальна для возникновения и поддержания жизни.

На уроках естественных наук многие могли узнать, что условия на Земле идеальны для поддержания жизни. Однако ваш учитель мог ошибаться.

Когда дело доходит до обитаемости, Земля на деле занимает откровенно непристойное 25-е место в рейтинге известных планет. Перед нашей бледно-голубой точкой располагаются две дюжины так называемых «сверхобитаемых» экзопланет, которые похожи на Землю, но с потенциально более мягкими условиями. Ученые говорят, что эти небесные тела могут быть главными кандидатами в поисках инопланетной жизни.

Чтобы найти эти 24 мира, исследователи из Университета штата Вашингтон провели исследование всех известных экзопланет, чтобы найти те, условия которых кажутся даже лучше наших. Например, в более крупных и массивных мирах может быть больше пригодной для жизни земли, при этом они лучше сохраняют тепло и свою атмосферу. Между тем, те, кто вращается вокруг звезды-хозяина другого типа, могут выжить дольше, давая жизни больше, чтобы процветать.

«Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, которые имеют наиболее многообещающие условия для сложной жизни, — заявил ведущий автор работы Дирк Шульце-Макуч, геобиолог из Университета штата Вашингтон. — Однако мы должны быть осторожны, чтобы не застрять в поисках второй Земли, потому что могут быть планеты, которые могут быть более подходящими для жизни, чем наша».

Исследование не гарантирует, что в этих мирах существует жизнь — лишь подводит нас к мысли о том, что на тех планетах биологическая жизнь может возникнуть и процветать с меньшими трудностями, чем здесь.

«Иногда сложно передать этот принцип сверхобитаемых планет, потому что мы думаем, что у нас лучшая планета, — добавил Шульце-Макух. — У нас есть множество сложных и разнообразных форм жизни, многие из которых могут выжить в экстремальных условиях. Хорошо адаптироваться к жизни, но это не значит, что у нас есть все самое лучшее».

Узнайте, как и когда Марс подойдет к Земле на самое близкое расстояние за 15 лет.

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили