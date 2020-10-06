Найдены 24 экзопланеты, которые лучше для жизни, чем Земля

На уроках естественных наук многие могли узнать, что условия на Земле идеальны для поддержания жизни. Однако ваш учитель мог ошибаться.

Когда дело доходит до обитаемости, Земля на деле занимает откровенно непристойное 25-е место в рейтинге известных планет. Перед нашей бледно-голубой точкой располагаются две дюжины так называемых «сверхобитаемых» экзопланет, которые похожи на Землю, но с потенциально более мягкими условиями. Ученые говорят, что эти небесные тела могут быть главными кандидатами в поисках инопланетной жизни.

Чтобы найти эти 24 мира, исследователи из Университета штата Вашингтон провели исследование всех известных экзопланет, чтобы найти те, условия которых кажутся даже лучше наших. Например, в более крупных и массивных мирах может быть больше пригодной для жизни земли, при этом они лучше сохраняют тепло и свою атмосферу. Между тем, те, кто вращается вокруг звезды-хозяина другого типа, могут выжить дольше, давая жизни больше, чтобы процветать.