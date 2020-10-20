NASA и Nokia построят сеть 4G на Луне

Планы NASA по возвращению на Луну включают не только безопасную высадку людей на поверхность, но и создание инфраструктуры для поддержки долгосрочной лунной базы. Для этого агентство выбрало Nokia для помощи в создании первой в истории сотовой сети естественного спутника Земли, которая, как ожидается, будет развернута в конце 2022 года.

Это сотрудничество стало частью программы NASA Tipping Point («Переломный момент»), с помощью которой агентство надеется ускорить развитие космических технологий за счет инвестиций с частными фирмами.

Nokia будет совместно с частной космической компанией Intuitive Machines работать над интеграцией системы в космический аппарат, который доставит ее на Луну.

В Nokia отметили, что эта сеть позволит дистанционно управлять луноходами, совершать навигацию в режиме реального времени и передавать видео высокого разрешения. Она также предоставит астронавтам более широкие возможности голосовой и видеосвязи, телеметрии и передачи биометрических данных.