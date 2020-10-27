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Космос

NASA нашло воду на солнечной стороне Луны: видео

Михаил Сысоев
27 октября 2020
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Концепт лунной базы
Фото: NASA
Она скрывалась в одном из самых больших кратеров спутника.

Стратосферная обсерватория ИК-астрономии (SOFIA) помогла обнаружить на Луне молекулы воды. Их нашли в кратере Клавий — огромном древнем ударном кратере, расположенном в гористой местности в южной части видимой стороны Луны.

Диаметр Клавия составляет 230 км, а глубина достигает 4,9 км, что делает кратер третьим по величине на видимой стороне Луны — его видно даже невооруженным глазом. Возраст Клавия оценивают в 3,85-3,92 миллиарда лет.

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Расположение кратера Клавий
Фото: C. I. Honniball et al. / Nature Astronomy, 2020
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Кратер Клавий, снимок зонда Lunar Reconnaissance Orbiter
Фото: Wikimedia Commons

Об открытии поведал Джим Брайденстайн, глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), опубликовав соответствующий пост в Twitter:

То же видео в YouTube:

Открытие удалось сделать благодаря исследованиям обсерватории SOFIA, работающей на самолёте Boeing 737. Благодаря подъёму телескопа на высоту в 13 километров качество получаемых изображений приближается к уровню космических обсерваторий.

SOFIA удалось впервые в истории подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны. После анализа полученных с телескопа обсерватории данных стало ясно, что в кратере Клавий и близ него в одном грамме грунта содержится около 100-400 микрограмм молекул воды.

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Стратосферная обсерватория ИК-астрономии (SOFIA)
Фото: Wikimedia Commons
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Полёт с целью функциональной проверки SOFIA в сопровождении палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 «Хо́рнет»
Фото: Wikimedia Commons

Предположительно, до 40 тыс. км2 поверхности Луны может быть покрыто водяным льдом. Он может оказаться пригоден для питья или создания ракетного топлива, но говорить об этом наверняка пока рано.

Одно из самых известных засушливых мест на нашей планете, впрочем, куда влажнее, чем Клавий — в пустыне Сахара в сто раз больше воды, чем в окрестностях лунного кратера.

Молекулы воды на Луне могли сохраниться внутри частиц ударного стекла или в пустотах между зернами реголита.

Посмотрите, как зонд, направляющийся к Меркурию, снял Венеру с близкого расстояния.

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