NASA нашло воду на солнечной стороне Луны: видео

Предположительно, до 40 тыс. км2 поверхности Луны может быть покрыто водяным льдом. Он может оказаться пригоден для питья или создания ракетного топлива, но говорить об этом наверняка пока рано.

Одно из самых известных засушливых мест на нашей планете, впрочем, куда влажнее, чем Клавий — в пустыне Сахара в сто раз больше воды, чем в окрестностях лунного кратера.

Молекулы воды на Луне могли сохраниться внутри частиц ударного стекла или в пустотах между зернами реголита.

Посмотрите, как зонд, направляющийся к Меркурию, снял Венеру с близкого расстояния.