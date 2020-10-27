NASA нашло воду на солнечной стороне Луны: видео
Стратосферная обсерватория ИК-астрономии (SOFIA) помогла обнаружить на Луне молекулы воды. Их нашли в кратере Клавий — огромном древнем ударном кратере, расположенном в гористой местности в южной части видимой стороны Луны.
Диаметр Клавия составляет 230 км, а глубина достигает 4,9 км, что делает кратер третьим по величине на видимой стороне Луны — его видно даже невооруженным глазом. Возраст Клавия оценивают в 3,85-3,92 миллиарда лет.
Об открытии поведал Джим Брайденстайн, глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), опубликовав соответствующий пост в Twitter:
NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020
То же видео в YouTube:
Открытие удалось сделать благодаря исследованиям обсерватории SOFIA, работающей на самолёте Boeing 737. Благодаря подъёму телескопа на высоту в 13 километров качество получаемых изображений приближается к уровню космических обсерваторий.
SOFIA удалось впервые в истории подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны. После анализа полученных с телескопа обсерватории данных стало ясно, что в кратере Клавий и близ него в одном грамме грунта содержится около 100-400 микрограмм молекул воды.
Предположительно, до 40 тыс. км2 поверхности Луны может быть покрыто водяным льдом. Он может оказаться пригоден для питья или создания ракетного топлива, но говорить об этом наверняка пока рано.
Одно из самых известных засушливых мест на нашей планете, впрочем, куда влажнее, чем Клавий — в пустыне Сахара в сто раз больше воды, чем в окрестностях лунного кратера.
Молекулы воды на Луне могли сохраниться внутри частиц ударного стекла или в пустотах между зернами реголита.
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