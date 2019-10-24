Индийский космический аппарат «Чандраян-2» вышел на орбиту Луны 20 августа. 7 сентября модуль «Викрам» должен был совершить контролируемый спуск на Луну, но на высоте около 2 км от лунной поверхности по неизвестным причинам произошел сбой, вызвавший отклонение от маршрута.

Связь «Викрама» с пунктом управления оборвалась. В Индийской организации космических исследований полагают, что модуль совершил жесткую посадку, но все попытки найти его пока не дают результата.

Американский лунный зонд исследовал предполагаемое место крушения модуля недалеко от южного полюса Луны и не обнаружил на поверхности никаких следов «Викрама».

Изучив новый набор изображений, полученных с зонда, эксперты во второй раз остались ни с чем. Сравнив изображения до и после крушения, они сообщили, что эта область Луны кажется совершенно пустой. Предыдущий облет в сентябре также не принес результатов.

«Вполне возможно, что «Викрам» находится в тени или за пределами зоны поиска. Эта область никогда не бывает полностью свободной от теней», – заявил сотрудник NASA Джон Келлер.

«Викрам» должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер «Прагьян» весом около 27 килограммов. Предполагалось, что ровер проработает там в течение одного лунного дня, изучая состав лунной поверхности и регистрируя сейсмическую активность.