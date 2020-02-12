NASA нужны дополнительные $35 000 000 000 на выполнение лунной миссии

Даг Ловерро — директор управления космических полетов NASA — объявил, что агентству понадобятся 35 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, чтобы успешно выполнить миссию «Артемида». Эта сумма требуется в дополнение к уже выделенным средствам. Сама миссия включает в себя высадку на Луну в 2024 году, а также начало строительства международной окололунной станции Gateway.

Ловерро сделал это заявление на фоне выступления президента США Дональда Трампа, который предложил увеличить бюджет космического агентства на 2021 год на 12% — до 25,2 миллиарда долларов. Директор NASA Джим Брайденстайн признал, что такой бюджет станет одним из самых крупных в истории агентства.