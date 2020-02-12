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Космос

NASA нужны дополнительные $35 000 000 000 на выполнение лунной миссии

12 февраля 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Возвращение человека на Луну обойдется в круглую сумму.

Даг Ловерро — директор управления космических полетов NASA — объявил, что агентству понадобятся 35 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, чтобы успешно выполнить миссию «Артемида». Эта сумма требуется в дополнение к уже выделенным средствам. Сама миссия включает в себя высадку на Луну в 2024 году, а также начало строительства международной окололунной станции Gateway.

Ловерро сделал это заявление на фоне выступления президента США Дональда Трампа, который предложил увеличить бюджет космического агентства на 2021 год на 12% — до 25,2 миллиарда долларов. Директор NASA Джим Брайденстайн признал, что такой бюджет станет одним из самых крупных в истории агентства.

«Усиленная поддержка со стороны президента приходит в критический момент, когда мы закладываем основы для высадки первой женщины и следующего мужчины на Южный полюс Луны к 2024 году», – Джим Брайденстайн.

Чтобы NASA получило 35 миллиардов долларов для миссии «Артемида», Конгрессу необходимо не только утвердить текущее увеличение бюджета, но и согласовать бюджеты в 27,2 млрд, 28,6 млрд и 28,1 млрд долларов на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно.

Тем не менее, даже если Конгресс утвердит бюджетную заявку Трампа на 2021 год, существует вероятность того, что Белый дом перейдет в другие руки в 2020 году — и следующая администрация, возможно, не будет так спешить добраться до Луны, отмечает Futurism.com.