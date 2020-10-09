NASA обнаружило древние дюны на Марсе. Им миллиард лет!

Ученые обнаружили на Марсе продуваемую ветрами равнину, где примерно миллиард лет назад превратились в камни песчаные дюны. Несмотря на сильную эрозию, эта замерзшая равнина палеодюн удивительно хорошо сохранилась за такое невероятное количество времени — гораздо лучше, чем окаменевшие песчаные дюны на Земле, которые подвержены капризам ветра, воды и изменчивым ландшафтам на протяжении тысяч и миллионов лет. Понимание того, как эти сформированные марсианские дюны выдержали испытание временем, может дать нам информацию об осадочных процессах на Марсе и в то же время кое-что рассказать о геологической истории планеты.
Установлено, что основные направления ветра, формирующие их, существенно не изменились. Атмосферное давление осталось таким же, как и миллиарды лет назад.
Сами по себе дюны на Марсе — явление более чем распространенное. Однако благодаря обнаружению настолько древних дюн стало понятно, что они на протяжении миллионов лет не менялись и образовывались схожим образом.
Используя изображения из научного эксперимента по визуализации высокого разрешения (HiRISE) и данные топографии Марса, исследователи задокументировали и датировали свойства пласта Меласской пропасти.
Хотя топография этого каньона все еще не завершена, поскольку некоторые из дюн были размыты или погребены под отложениями почвы, палеодюны, которые мы можем разглядеть, «не имеют кардинальных отличий от их современных аналогов», объясняют исследователи.
«Эти результаты информируют нас о том, что перенос, отложение и литификация песка с помощью ветра происходили на протяжении большей части недавней истории Марса, и демонстрируют, насколько эволюция ландшафта там сильно отличается от эволюции таких процессов на Земле», — отмечают астрономы.
Статья о застывших во времени палеодюнах на Марсе была опубликована в журнале JGR Planets.