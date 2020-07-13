NASA обновило правила космических полетов по предотвращению загрязнения других небесных тел
Учитывая множество примеров пагубного влияния человечества на родную планету, NASA создало и опубликовало обновленный регламент, созданный для предотвращения негативного воздействия на небесные тела, которые мы посетим в будущем. И это вовсе не лишнее решение или желание привлечь внимание — мусор, созданный от человеческой деятельности, совсем недавно был обнаружен даже на Марсе.
Эти руководящие принципы известны как политики защиты планет — инструкции по предотвращению заражения других планет нашей микробиотой, а также по предотвращению любого обратного загрязнения. Будущие миссии NASA должны будут следовать этим рекомендациям.
Обновления фактически ослабляют некоторые из предыдущих правил, а не ужесточают их — давно ведутся споры о том, что руководящие принципы должны адаптироваться к миссиям с экипажем, так как невозможно высадить людей на поверхность Луны или Марса без каких-либо микробов.
Первой политикой, получившей обновлённые послабления, является пункт NID 8715.128 (NID обозначает Временные директивы NASA), который охватывает миссии с людьми и роботами на Луну.
Часть нового отчета определяет разные подходы к различным частям Луны. Районы, представляющие большой научный интерес — такие как постоянно затененные районы (PSR), где может скрываться вода, или район, где приземлился космический корабль Apollo. Эти места все еще можно посетить, но в более контролируемых условиях — например, для этих поездок потребуется полный биологический учет.
«Мы даем возможности для устойчивого исследования Луны, одновременно обеспечивая защищенность для будущих научных работ в постоянно затененных регионах», — говорит Томас Зурбухен, помощник администратора Дирекции научных миссий NASA.
Вторая политика, подлежащая обновлению, называется NID 8715.129 и закладывает основу для человеческих миссий на Марс. В ней изложены рамки для новых директив, которые позволяют людям безопасно ступить на Красную планету.
Несмотря на все усилия марсохода Curiosity, Марс все еще неизведан, и это также мешает NASA определить, какие меры предосторожности необходимо предпринять для защиты этой планеты.
«Этот NID позволит исследовать человека на Марсе, создаст новые возможности для науки и инновационной коммерческой деятельности. Я считаю, что наука и исследования людей являются взаимодополняющими вещами, и рад видеть, что реформы положат начало новой эре открытий», — рассказывает Джим Бриденстайн.
NID обязывает NASA исследовать системы карантина и удаления отходов, которые могут обеспечить защиту марсианской окружающей среде, а также разрабатывать технологии для мониторинга воздействия, которое мы оказываем на поверхность других планет. Таким образом следование новым директивам должно сделать будущие путешествия максимально безопасными — как для земных экипажей, так и для всего, что мы можем встретить.
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