NASA обновило правила космических полетов по предотвращению загрязнения других небесных тел

Учитывая множество примеров пагубного влияния человечества на родную планету, NASA создало и опубликовало обновленный регламент, созданный для предотвращения негативного воздействия на небесные тела, которые мы посетим в будущем. И это вовсе не лишнее решение или желание привлечь внимание — мусор, созданный от человеческой деятельности, совсем недавно был обнаружен даже на Марсе.

Эти руководящие принципы известны как политики защиты планет — инструкции по предотвращению заражения других планет нашей микробиотой, а также по предотвращению любого обратного загрязнения. Будущие миссии NASA должны будут следовать этим рекомендациям.

Обновления фактически ослабляют некоторые из предыдущих правил, а не ужесточают их — давно ведутся споры о том, что руководящие принципы должны адаптироваться к миссиям с экипажем, так как невозможно высадить людей на поверхность Луны или Марса без каких-либо микробов.

Первой политикой, получившей обновлённые послабления, является пункт NID 8715.128 (NID обозначает Временные директивы NASA), который охватывает миссии с людьми и роботами на Луну.

Часть нового отчета определяет разные подходы к различным частям Луны. Районы, представляющие большой научный интерес — такие как постоянно затененные районы (PSR), где может скрываться вода, или район, где приземлился космический корабль Apollo. Эти места все еще можно посетить, но в более контролируемых условиях — например, для этих поездок потребуется полный биологический учет.

«Мы даем возможности для устойчивого исследования Луны, одновременно обеспечивая защищенность для будущих научных работ в постоянно затененных регионах», — говорит Томас Зурбухен, помощник администратора Дирекции научных миссий NASA.