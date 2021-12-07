NASA объявило 10 кандидатов в астронавты: боевая летчица, инженер по бурению и другие

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило десятку кандидатов в астронавты, которые будут готовиться к полетам на Луну в рамках программы Artemis. Агентство выбрало этих людей из более чем 12 тысяч заявок.

Кандидатами в астронавты стали: Николь Эйерс, Маркос Берриос, Гуайнабо, Кристина Берч, Дениз Бёрнхэм, Люк Делани, Андре Дуглас, Джек Хэтэуэй, Анил Менон, Кристофер Уильямс и Джессика Уиттнер.

«Поколение Артемиды» (именно так называли группу) должно начать двухлетнее обучение в январе 2022 года. В рамках обучения будущие астронавты научаться эксплуатировать и обслуживать сложные системы Международной космической станции (МКС), будут готовиться к выходу в открытый космос и учить русский язык.

Основные требования для того, чтобы стать астронавтом, включают гражданство США и степень магистра в области STEM (STEM означает науку, технологию, инженерию и математику и относится к любым предметам, подпадающим под эти четыре дисциплины), а также не менее трех лет соответствующего опыта или 1000 часов опыта пилотирования реактивных самолетов.