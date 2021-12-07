NASA объявило 10 кандидатов в астронавты: боевая летчица, инженер по бурению и другие

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило десятку кандидатов в астронавты, которые будут готовиться к полетам на Луну в рамках программы Artemis. Агентство выбрало этих людей из более чем 12 тысяч заявок.
Кандидатами в астронавты стали: Николь Эйерс, Маркос Берриос, Гуайнабо, Кристина Берч, Дениз Бёрнхэм, Люк Делани, Андре Дуглас, Джек Хэтэуэй, Анил Менон, Кристофер Уильямс и Джессика Уиттнер.
«Поколение Артемиды» (именно так называли группу) должно начать двухлетнее обучение в январе 2022 года. В рамках обучения будущие астронавты научаться эксплуатировать и обслуживать сложные системы Международной космической станции (МКС), будут готовиться к выходу в открытый космос и учить русский язык.
Основные требования для того, чтобы стать астронавтом, включают гражданство США и степень магистра в области STEM (STEM означает науку, технологию, инженерию и математику и относится к любым предметам, подпадающим под эти четыре дисциплины), а также не менее трех лет соответствующего опыта или 1000 часов опыта пилотирования реактивных самолетов.
Космическое агентство рассказало немного о каждом из кандидатов:
- Николь Эйерс, 32 года, майор ВВС США, уроженка Колорадо и выпускница Академии ВВС США. «Айерс – опытный боевой летчик. Это одна из немногих женщин, которые в настоящее время летают на F-22. В 2019 году Айерс возглавила первый в истории боевой строй самолетов, управляемых только женщинами», – говорится в сообщении NASA.
- Маркос Беррисос, 37 лет, майор ВВС США, уроженец Пуэрто-Рико. Маркос – летчик-испытатель, имеющий степень бакалавра машиностроения в Массачусетском технологическом институте и степень магистра машиностроения, а также докторскую степень по аэронавтике и космонавтике в Стэнфордском университете.
- Кристина Берч, 35 лет, велосипедистка национальной сборной США, выросла в Гилберте, штат Аризона, и окончила Университет Аризоны. Кристина имеет докторскую степень в области биологической инженерии Массачусетского технологического института и преподавала биоинженерию в Калифорнийском университете в Риверсайде, а также научное письмо и коммуникации в Калифорнийском технологическом институте. Берч участвовала в Олимпийских Играх в Токио в этом году.
- Дениз Бёрнхэм, 36 лет, лейтенант ВМС США, уроженка Аляски. «Бёрнхэм – опытный лидер в энергетической отрасли, управляющий проектами бурения по всей Северной Америке, в том числе на Аляске, в Канаде и Техасе», – заявляет NASA.
- Люк Делани, 42 года, майор в отставке морской пехоты США, уроженец Дебари, штат Флорида. Люк – опытный летчик-испытатель и боевой летчик, Делани налетал более 3700 часов на 48 моделях реактивных, винтовых и винтокрылых самолетов.
- Андре Дуглас, 35 лет, уроженец Чесапики, штат Вирджиния, окончил Академию береговой охраны США. Андре имеет множество ученых степеней в области инженерии. В последнее время он был старшим сотрудником лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, работая над морской робототехникой, планетарной защитой и миссиями по исследованию космоса для NASA.
- Джек Хэтэуэй, 39 лет, командующий ВМС США, уроженец Коннектикута. Джек имеет степень бакалавра физики и истории в Военно-морской академии США. Также он закончил аспирантуру в университете Крэнфилд в Англии и Военно-морском колледже США. Хэтэуэй служил в составе 14-й ударной истребительной эскадрильи ВМС США.
- Анил Менон, 45 лет, медицинский директор SpaceX и подполковник в отставке ВВС США, уроженец Миннеаполиса, штат Миннесота. «Менон – практикующий врач экстренной медицины, прошедший стажировку в области дикой природы и аэрокосмической медицины. Он был спасателем во время землетрясения 2010 года на Гаити, землетрясения 2015 года в Непале и аварии на авиашоу в Рино в 2011 году», – говорится в сообщении NASA.
- Кристофер Уильямс, 38 лет, физик, вырос в Потомаке, штат Мэриленд. Он окончил Стэнфорд и получил докторскую степень в Массачусетском технологическом институте в 2012 году. Уильямс – сертифицированный медицинский физик, завершивший ординатуру в Гарвардской медицинской школе, прежде чем присоединиться к ней в качестве клинического физика и исследователя.
- Джессика Виттнер, 38 лет, командир-лейтенант и летчик-испытатель ВМС США, уроженка Кловиса, штат Калифорния. Джессика изучала аэрокосмическую инженерию в Университете Аризоны и в аспирантуре ВМС США, а также обслуживала боевые самолеты F / A-18 в составе 34-й ударной истребительной эскадрильи в Вирджиния-Бич.
Первый запуск в лунной программе Artemis состоится в 2022 году, когда NASA испытает свою новую капсулу и систему запуска Orion в беспилотных летных испытаниях. Вторая миссия, в рамках которой экипаж облетит Луну, ожидается в 2024 году. Следующим шагом станет «Артемида-III», пилотируемая миссия с высадкой на Луне.