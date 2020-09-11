NASA одобрило первую в историю миссию к двойным астероидам

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства дало Университету Колорадо в Боулдере и разработчикам из Lockheed Martin зеленый свет для миссии Янус, в рамках которой в 2022 году будет запущена пара небольших спутников для изучения двух пар двойных астероидов.

Два космических корабля размером с ручную кладь и весом около 36 кг должны прислать на Землю первые изображения этих необычных объектов с высоким разрешением.

Двойные астероиды были открыты лишь в 1993 году, когда космический зонд Галлилео пролетел мимо пары астероидов под названием 243 Ида. Тогда было впервые показано, что астероиды могут образовывать связки и вращаться вокруг друг друга.

На сегодняшний день известны десятки двойных или даже тройных астероидных систем. Однако об их природе и том, как образуются такие связки, известно пока очень мало. Новая миссия призвана решить эту проблему.