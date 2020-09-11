NASA одобрило первую в историю миссию к двойным астероидам
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства дало Университету Колорадо в Боулдере и разработчикам из Lockheed Martin зеленый свет для миссии Янус, в рамках которой в 2022 году будет запущена пара небольших спутников для изучения двух пар двойных астероидов.
Два космических корабля размером с ручную кладь и весом около 36 кг должны прислать на Землю первые изображения этих необычных объектов с высоким разрешением.
Двойные астероиды были открыты лишь в 1993 году, когда космический зонд Галлилео пролетел мимо пары астероидов под названием 243 Ида. Тогда было впервые показано, что астероиды могут образовывать связки и вращаться вокруг друг друга.
На сегодняшний день известны десятки двойных или даже тройных астероидных систем. Однако об их природе и том, как образуются такие связки, известно пока очень мало. Новая миссия призвана решить эту проблему.
Названная в честь двуликого римского бога миссия была одобрена после обзора проекта в рамках программы агентства SIMPLEx. Миссия будет состоять из двух идентичных космических кораблей, размер которых меньше, чем большинство межпланетных зондов. Это отражает последние технологические достижения, которые позволяют создавать менее габаритные и более маневренные корабли.
После запуска зонды будут направлены по разным траекториям для встречи с двумя системами двойных астероидов 1996 FG3 и 1991 VH. Эти объекты с труднопредсказуемыми орбитами находятся за пределами орбиты Марса.
«Как только мы увидим их поближе, у нас будет много вопросов, на которые мы сможем ответить, но они также поднимут новые вопросы. Мы думаем, что Янус послужит толчком для новых миссий к двойным астероидам», — заключает Ширес.
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