Опубликован раритетный снимок восхода Земли с лунной орбиты

Андерс описал этот момент в своем интервью. «Аполлон 8» уже совершил несколько витков вокруг Луны, и астронавт увидел Землю во время первых поворотов обратно. Но затем удалось повернуть «Аполлон-8», и их обзор на Землю улучшился — на тот момент никто в истории человечества не видел нашу планету с такого расстояния.

«Я сказал: "Боже мой, посмотрите на это! Земля взошла". Мы не обсуждали это, но в инструктаже и плане полета не было никакого задания снять Землю. Я в шутку сказал: "Ну, это не входит в план полета", а двое других парней начали кричать, чтобы я дал им камеры», — вспоминает Андерс, которому в октябре 2020 года исполнилось 87 лет.

Экспедиция продолжалась 6 суток 3 часа 00 минут и 42 секунды. В ходе нее установлены рекорды скорости космического корабля, 11 040 м/с, и максимального удаления от Земли — 377 349 км. По оценке специалистов, за время полета «Аполлон-8» пролетел 933 419 км.

NASA объявило об исключительном успехе миссии. Основным достижением считается проведение детальной разведки лунной поверхности, что было чрезвычайно важно для планирования высадки астронавтов на Луну.

На Луне астронавты не только делали снимки и собирали камни, они захватили с собой в космос множество предметов с Земли. Почитайте, каких именно.