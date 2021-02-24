NASA опубликовало звуки Марса и видео посадки Perseverance

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало аудиозапись, сделанную после посадки ровера Perseverance на Марсе.
«Теперь, когда вы увидели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и внимайте первым звукам, записанным на один из моих микрофонов», — говорится в сообщении агентства в Twitter, сделанном от имени марсохода.
На записи слышен тихий треск и сильный гул, предположительно, от порывов ветра.
Кроме того, космическое агентство поделилось видеозаписью посадки Perseverance на поверхность Марса. Данные о высадке ровера передавались на Землю в течение нескольких дней. Посадка была снята как самим марсоходом, так и камерой на посадочном модуле Skycrane.
Perseverance успешно высадился на поверхности Марса 18 февраля; в этом месяце это уже третья миссия, которая успешно достигла Красной планеты. Ранее на орбиту Марса вышли зонд ОАЭ «Аль-Амаль», который будет изучать атмосферу Марса и китайский зонд «Тяньвэнь-1», который, как и Perseverance, будет работать на поверхности Марса, но совершит посадку только в мае 2021 года.
Основная цель миссии Perseverance — астробиологические исследования, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет изучать геологию планеты и климат в прошлом и станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита, проложив путь для исследования Красной планеты человеком.